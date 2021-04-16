«Безосновательные обвинения»: Positive Technologies ответила на слова о связи с русской разведкой

Представители одной из крупнейших IT-компаний России Positive Technologies, которая была внесена в новый санкционной список США, отвергли обвинения Вашингтона в сотрудничестве с русской разведкой.

«За почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса», – говорится в официальном заявлении компании.

Positive Technologies попала в список из 10 российских компаний, в отношении которых 15 апреля США ввели санкции. Она является специалистом в области сохранности и защиты данных. Среди партнёров Positive Technologies, согласно информации на официальном сайте: «РусГидро», Сбербанк, Центробанк РФ, Интер РАО, «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк» и другие крупные российские компании. Positive Technologies также сотрудничает с зарубежными структурами.

«Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим делать то, что у нас хорошо получается – обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире. Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками», – подчеркнули в компании.

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