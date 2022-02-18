Сеть премиум-химчисток Bianca запустила услугу автомойки с консьержем

Сеть премиум-химчисток Bianca объявила о расширении — в середине января 2022 года компания запустила услугу автомойки с консьержем. Об этом RB.RU сообщил генеральный директор Bianca Ядадья Исаков. В будущем сервис планирует построить свою сеть премиальных автомоек, а также запустить премиальный клининг.

«Мы расширяемся и наращиваем продуктовую линейку, которая формирует экосистему сервисов. В середине января 2022 года мы запустили новый продукт для российского рынка — автомойку с консьержем. В удобное время приезжает водитель, забирает ключи и автомобиль, и через пару часов возвращает чистую машину», — рассказал Исаков.

Он затруднился назвать точные цифры по инвестициям в продукт, отметив только, что пока компания тестирует гипотезы и «бюджет проекта разрастается от месяца к месяцу».

Компания не открывает мойки самостоятельно, а работает с партнерскими сетями. В качестве якорного оператора Bianca выбрала TopClean, которая специализируется на мойке и детейлинге премиальных автомобилей.

Исаков уверяет, что это позволяет создавать «wow-эффект»: «Качество мойки существенно отличается от привычных ожиданий клиентов. Кроме того, наши базовые услуги в рамках мойки шире тех, которые предлагает рынок. Мы предлагаем трехфазную мойку с нано-шампунем, нанесение воска, чистку дисков и багажника». Стоимость услуг начинается от 3,3 тыс. рублей.

В феврале Bianca планирует вымыть до 200 машин. Сейчас по рекомендациям компания получает до 8–10 клиентов в неделю.

Bianca развивается зонально, постепенно расширяя зону покрытия. В ближайшее время сеть планирует арендовать боксы под свои потребности на постоянной основе, а в будущем — построить свою сеть премиальных автомоек.

О Bianca

Bianca основана в 2002 году, является одной из крупнейших сетей химчисток премиум-класса. Сеть, по словам Исакова, давно оказывает смежные услуги, например химчистку и реставрацию обуви и сумок.

В планах компании — запуск премиального клининга по модели пятизвездочного клининга в гостиницах, в дополнение к которому Bianca будем забирать вещи в химчистку и привозить чистые полотенца / постельное белье. Другие направления услуг — хранение любых вещей, химчистка мебели.

Bianca работает через несколько юрлиц, основное — ООО «Бианка Премиум». По данным ЕГРЮЛ, выручка этого предприятия по итогам 2020 года составила 275,1 млн рублей против 346,4 млн рублей в 2019 году. Чистая прибыль выросла в 1,4 раза, достигнув 12,5 млн рублей.

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Фото на обложке: Pexels