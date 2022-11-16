Компания 1С приобрела долю в 28% в тендерной площадке Bidzaar

1С стала владельцем доли в 28% в тендерной площадке Bidzaar, основанной генеральным директором Cognitive Technologies Андреем Черногоровым. В первом квартале 2023 года решение Bidzaar будет интегрировано в экосистему 1С.

Об изменении в уставном капитале ООО «Бидзаар» – юрлица площадки Bidzaar – следует из данных ЕГРЮЛ, на что обратил внимание «Коммерсант».

1С получила в предприятии долю в 28,05%, на каких условиях – не раскрывается. Сообщается только, что решение Bidzaar будет интегрировано в экосистему 1С в первом квартале 2023 года, а целью сделки стало повышение эффективности «1С:Предприятия».

Bidzaar является электронной платформой для проведения тендеров. На сайте компании говорится, что на площадке размещают свою закупки более 300 частных компаний, среди которых Ozon, Tele2, «Билайн», «Детский мир», Gloria Jeans и другие. Оборот закупок на платформе в 2022 году составил 117,1 млрд рублей.

Сервис Bidzaar в 2019 году основал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. После сделки его доля в компании снизилась с 70% до 50,45%, 21,5% принадлежит Ольге Зарубиной.

В 2021 году Bidzaar привлекла $2 млн от основателя «Сбер Еаптеки» Антон Буздалина. По итогам раунда компанию оценили в $8,3 млн.

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