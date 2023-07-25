1С нарастила свою долю в тендерной площадке Bidzaar почти до 50%

1С увеличила долю владения в электронной торговой площадке Bidzaar, основанной генеральным директором Cognitive Technologies Андреем Черногоровым.
Согласно данным ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU, доля ООО «1с» в ООО «Бидзаар» — юрлице Bidzaar — выросла с 28,05% до 49,55%. Изменения зарегистрированы 24 июля 2023 года.
Одновременно из числа владельцев Bidzaar вышла Ольга Зарубина, доля которой перешла к 1С. Доля Черногорова в результате сделки не изменилась, она составляет 50,45%.
RB.RU направил запросы основателю Bidzaar Андрею Черногорову и в компанию 1С.
В ноябре 2022 года 1С выкупила 28% в тендерной площадке Bidzaar. Условия этой сделки не раскрывались. Сообщалось, что решение Bidzaar интегрируют в экосистему 1С, чтобы повысить эффективность «1С:Предприятия».
Bidzaar — электронная платформа для проведения тендеров. На сайте компании говорится, что на площадке размещают свою закупки более 370 частных компаний, среди которых Ozon, «Детский мир», Tele2, Dodo Brands и другие. В 2021 году Bidzaar привлекла $2 млн от основателя «Сбер Еаптеки» Антон Буздалина.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2022 года выручка ООО «Бидзаар» выросла в 5 раз по сравнению с 2021 годом — до 97,3 млн рублей. Чистый убыток сократился с 48,7 млн рублей в 2021 году до 12,7 млн рублей в 2022 году.
Фото на обложке: fizkes /
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