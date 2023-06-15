Сооснователь YallaMarket Леонид Довбенко стал совладельцем дубайского стартапа Big Smile Coffee

Дубайский фудтех-стартап Big Smile Coffee с фокусом на рынок coffee-to-go привлек инвестиции от сооснователя сервиса экспресс-доставки продуктов YallaMarket и проекта YallaHub Леонида Довбенко. Об этом RB.RU сообщил представитель Big Smile Coffee.

Всего в рамках раунда pre-seed компания собирается привлечь $1,1 млн при оценке в $10 млн.

Как сообщается, Довбенко в результате сделки получил 5% проекта. В компании не раскрывают его сумму инвестиций. Исходя из оценки компании, вложения предпринимателя могли составить до $500 тыс.

Big Smile Coffee развивает новый формат кофеен самообслуживания (self-service). Основная идея проекта — «предоставлять кофе уровня кофеен, но в два раза дешевле и быстрее, чем в сервисах доставки». Стартап разработал систему ежедневного контроля качества напитков, каждую кофейню тестирует шеф-бариста.

Кофейные станции устанавливают в торговых центрах, в подъездах и на территории жилых комплексов — там, куда не могут зайти крупные кофейни.

В рамках раунда Big Smile Coffee рассчитывает привлечь в проект венчурных и частных инвесторов, средства пойдут на развитие продуктов, маркетинг и расширение сети кофеен самообслуживания.

Компания намерена открыть 500 кофеен в 2023 году в ОАЭ и Грузии, а в следующие пять лет — более 50 тыс. кофейных станций по всему миру.

Big Smile Coffee в 2022 году запустил экс-CEO российской франшизы Coffee Like и сооснователь Lifehacker Coffee Кирилл Попов. За год кофейни протестировали на рынках Грузии, ОАЭ, Польше, Сингапуре. В настоящее время бизнес-модель масштабируется в ОАЭ и Грузии. Всего запущено более 70 кофеен, а за 2022 год компания продала больше 25 тыс. напитков.

Фото: Пресс-служба Big Smile Coffee