Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

«Билайн» стал собственников платформы для отправки SMS из приложений

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Российский оператор связи ПАО «Вымпелком», действующий под брендом «Билайн», завершил сделку по приобретению 99,999% долей ООО «Спектрум» разработчике платформы для отправки SMS из приложений. На информацию, опубликованную в выписке «СПАРК-Интерфакса» от 24 апреля, обратили внимание «Ведомости».

«Билайн» стал собственников платформы для отправки SMS из приложений
  1. Новости

ООО «Спектрум» специализируется на технологии A2P (Application-to-Person), которая позволяет передавать SMS-сообщения пользователям приложений. Платформы A2P широко применяются для различных сервисов, включая аутентификацию, получение проверочных кодов и отправку уведомлений об операциях.

Представитель «Вымпелкома» отметил, что приобретение «Спектрума» соответствует стратегии компании по развитию телекоммуникационных услуг на основе собственной IT-инфраструктуры. Ожидается, что интеграция позволит «Билайн» расширить свои предложения в сфере A2P и улучшить качественные характеристики услуг.

Стоимость сделки не оглашается. В 2024 году выручка «Спектрума» по РСБУ составила 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 761,8 млн рублей. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил стоимость «Спектрума» в 5–7 млрд руб., исходя из оборота компании.

  • В середине апреля ПАО «Вымпел-Коммуникации» приобрело 44% в разработчике софта для анализа речи сотрудников и клиентов Voca-Tech (ООО «Вока-тек»). Инвестор поможет компании масштабировать решения, выйти в госсектор, промышленность, логистику и HoReCa.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

Материалы по теме