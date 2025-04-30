Российский оператор связи ПАО «Вымпелком», действующий под брендом «Билайн», завершил сделку по приобретению 99,999% долей ООО «Спектрум» ― разработчике платформы для отправки SMS из приложений. На информацию, опубликованную в выписке «СПАРК-Интерфакса» от 24 апреля, обратили внимание «Ведомости».

«Билайн» стал собственников платформы для отправки SMS из приложений

https://rb.ru/news/bilajn-stal-sobstvennikov-platformy-dlya-otpravki-sms-iz-prilozhenij/

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