«Билайн» стал собственников платформы для отправки SMS из приложений
Российский оператор связи ПАО «Вымпелком», действующий под брендом «Билайн», завершил сделку по приобретению 99,999% долей ООО «Спектрум» ― разработчике платформы для отправки SMS из приложений. На информацию, опубликованную в выписке «СПАРК-Интерфакса» от 24 апреля, обратили внимание «Ведомости».
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ООО «Спектрум» специализируется на технологии A2P (Application-to-Person), которая позволяет передавать SMS-сообщения пользователям приложений. Платформы A2P широко применяются для различных сервисов, включая аутентификацию, получение проверочных кодов и отправку уведомлений об операциях.
Представитель «Вымпелкома» отметил, что приобретение «Спектрума» соответствует стратегии компании по развитию телекоммуникационных услуг на основе собственной IT-инфраструктуры. Ожидается, что интеграция позволит «Билайн» расширить свои предложения в сфере A2P и улучшить качественные характеристики услуг.
Стоимость сделки не оглашается. В 2024 году выручка «Спектрума» по РСБУ составила 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 761,8 млн рублей. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил стоимость «Спектрума» в 5–7 млрд руб., исходя из оборота компании.
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Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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