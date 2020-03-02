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Стартап Biletum по подбору бизнес-мероприятий на основе ИИ получит $1 млн на развитие

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Акционеры компаний TicketForEvent, ExpoPromoter, EventsWallet и AI_Expo решили объединить технологические решения и создать единую платформу для бизнес-мероприятий Biletum. Партнеры инвестируют в новый сервис $1 млн. Об этом Rusbase рассказал представитель Biletum.

Стартап Biletum по подбору бизнес-мероприятий на основе ИИ получит $1 млн на развитие

Сервис станет одновременно ИТ-площадкой для продажи билетов на бизнес-мероприятия и платформой с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), которая будет предлагать клиентам список мероприятий и рекомендовать контакты на них.

Инвестиции пойдут на техническую реструктуризацию, обновление продукта и создание новых сервисов (обучение ИИ, разработка приложения), сообщили в компании.

По словам представителя Biletum, пользователю нужно будет зарегистрироваться в приложении и заполнить анкету, чтобы нейросеть поняла предпочтения (обучение, поиск партнера, дистрибуция или другое). После первых трех посещений конференций ИИ сформирует рекомендательный список.

Также сервис будет собирать отзывы пользователей, чтобы дать ИИ новые данные для анализа. В частности, можно будет указать, кто из спикеров читал «по бумажке», рекламировал себя, была ли конференция полезна и другое, пояснил представитель компании.

В настоящее время нейросеть проходит обучение, а контент для анализа Biletum складывается из 30 тысяч конференций, базы посетителей и экспонентов.

Среди текущих клиентов проекта Biletum называет организаторов бизнес-мероприятий Китая и СНГ, включая UBM, HKTDC, Кантонскую ярмарку, Reed Expo, MeetPartners, Olerom, SIEC, Messe Dusseldorf China, VNU, Conde Nast, Veda и других.

Фото: Unsplash

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