Билеты на фестивали резко подорожали из-за требований безопасности и гонораров
Билеты на фестивали в 2024 году подорожали на 75%, в среднем до 2 тыс. рублей за штуку, а их продажи в деньгах выросли на 125%, сообщила РБК гендиректор одного из крупнейших билетных сервисов Kassir.ru Елена Глуховская. При подсчете учитывались музыкальные, гастрономические фестивали, мероприятия, посвященные экстремальным видам спорта, и другие.
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По словам Глуховской, подорожание вызвано значительными инвестициями, которые участники рынка были вынуждены сделать для получения конкурентных преимуществ. В частности, организаторы фестивалей развивали форматы мероприятий, улучшали их инфраструктуру, а также повышали уровень безопасности.
«Одновременно растут гонорары артистов, а также издержки на аренду, логистику и оборудование. Чтобы покрыть увеличивающиеся расходы, организаторы вынуждены прибегать к повышению цен на билеты. Повышенный спрос позволяет это сделать», — отмечает Глуховская.
По мнению организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, рост стоимости билетов связан со значительным развитием продакшена и технического обеспечения мероприятий. Кроме того, активно выступающие артисты повысили свои гонорары.
По данным МТС Live, количество фестивалей в 2024 году выросло на 30,5% год к году. Популярность таких мероприятий растет, тогда как рынок концертов в России «относительно стабилен», количество билетов в прошлом году выросло на 10% год к году, а их средняя стоимость увеличилась всего на 7%, до 2,52 тыс. рублей, указали в Kassir.ru.
Глуховская отметила, что концертный рынок окончательно адаптировался и смог «переключиться на продвижение российских исполнителей». По количеству проданных билетов среди музыкальных исполнителей абсолютное первенство принадлежит группе «Руки вверх», далее следуют рэпер Баста, Григорий Лепс, Shaman, Anna Asti и Holidayboy.
На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщил, что «Яндекс» приобрел товарные знаки «Игромир» и Comic Con, ранее принадлежавшие организатору выставок поп-культуры ООО «КРИ». Осенью IT-компания планирует провести первые с 2019 года фестивали «Комиккон» и «Игромир».
Фото на обложке: Gagarin Iurii / Shutterstock / FOTODOM
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