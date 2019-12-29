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Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту» на Reddit. 37-килограммовый подарок достался жительнице Мичигана

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Основатель «Майкрософт» Билл Гейтс прислал пользовательнице форума Reddit рождественский подарок весом в 37 кг (81 фунт). Об этом пишет TechCrunch.

Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту» на Reddit. 37-килограммовый подарок достался жительнице Мичигана

Билл Гейтс с 2012 года принимает участие в розыгрыше подарков на Reddit.

Каждое Рождество участники форума отправляют случайно выбранному пользователю подарки.

(«Поднимите руку, если подарок от «тайного Санты» — Билла Гейтса — ваша цель в жизни. Пользовательница szor получила свой подарок и самое лучшее Рождество в самый подходящий момент. Отличная работа, Билл Гейтс»)

В этом году посылку весом 37 кг (81 фунт) получила 33-летняя жительница Мичигана, Шелби.

По ее словам, ей достались 8 книг, одна из которых была подписана Гейтсом, «Лего»-наборы «Хогвартс» и R2D2, сделанное вручную одеяло, изображающее сцены из игры Legend of Zelda от Nintendo, куртка одного из членов съемочной группы сериала «Твин Пикс», сладости, товары для кошки, серьги и многое другое.


(Источник: Reddit, автор Szor)

Как отмечают СМИ, все эти подарки полностью соответствуют интересам девушки, активного автора Reddit. Для нее эта лотерея стала 95-й по счету.
«Я всегда думала, что было бы очень круто, если бы шанс выпал мне, но я никогда по-настоящему не надеялась, что это со мной произойдет» — рассказала Шелби. 

(Источник: Reddit, автор Szor)

Оригинальный пост Шелби с полным списком подарков можно прочесть в ветке Reddit (на английском языке).

TechCrunch напоминает, что по данным Chronicle of Philanthropy, Билл Гейтс и его жена Мелинда пожертвовали около $4,78 миллиарда в 2018 году. Всего через свои фонды они сделали пожертвований на $45,5 миллиарда.

Также вместе с миллиардером Уорреном Баффеттом Гейтс запустил филантропическую кампанию The Giving Pledge в июне 2010 года.  


Фото: Reddit, автор Szor

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