Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту» на Reddit. 37-килограммовый подарок достался жительнице Мичигана

Билл Гейтс с 2012 года принимает участие в розыгрыше подарков на Reddit.



Каждое Рождество участники форума отправляют случайно выбранному пользователю подарки.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

(«Поднимите руку, если подарок от «тайного Санты» — Билла Гейтса — ваша цель в жизни. Пользовательница szor получила свой подарок и самое лучшее Рождество в самый подходящий момент. Отличная работа, Билл Гейтс»)

(Источник: Reddit, автор Szor)

«Я всегда думала, что было бы очень круто, если бы шанс выпал мне, но я никогда по-настоящему не надеялась, что это со мной произойдет» — рассказала Шелби.

(Источник: Reddit, автор Szor)



В этом году посылку весом 37 кг (81 фунт) получила 33-летняя жительница Мичигана, Шелби.По ее словам, ей достались 8 книг, одна из которых была подписана Гейтсом, «Лего»-наборы «Хогвартс» и R2D2, сделанное вручную одеяло, изображающее сцены из игры Legend of Zelda от Nintendo, куртка одного из членов съемочной группы сериала «Твин Пикс», сладости, товары для кошки, серьги и многое другое.Как отмечают СМИ, все эти подарки полностью соответствуют интересам девушки, активного автора Reddit. Для нее эта лотерея стала 95-й по счету.

Оригинальный пост Шелби с полным списком подарков можно прочесть в ветке Reddit (на английском языке).



TechCrunch напоминает, что по данным Chronicle of Philanthropy, Билл Гейтс и его жена Мелинда пожертвовали около $4,78 миллиарда в 2018 году. Всего через свои фонды они сделали пожертвований на $45,5 миллиарда.



Также вместе с миллиардером Уорреном Баффеттом Гейтс запустил филантропическую кампанию The Giving Pledge в июне 2010 года.



Фото: Reddit, автор Szor