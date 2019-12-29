Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту» на Reddit. 37-килограммовый подарок достался жительнице Мичигана
Основатель «Майкрософт» Билл Гейтс прислал пользовательнице форума Reddit рождественский подарок весом в 37 кг (81 фунт). Об этом пишет TechCrunch.
Билл Гейтс с 2012 года принимает участие в розыгрыше подарков на Reddit.
Каждое Рождество участники форума отправляют случайно выбранному пользователю подарки.
(«Поднимите руку, если подарок от «тайного Санты» — Билла Гейтса — ваша цель в жизни. Пользовательница szor получила свой подарок и самое лучшее Рождество в самый подходящий момент. Отличная работа, Билл Гейтс»)
Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g— Reddit (@reddit) December 21, 2019
В этом году посылку весом 37 кг (81 фунт) получила 33-летняя жительница Мичигана, Шелби.
По ее словам, ей достались 8 книг, одна из которых была подписана Гейтсом, «Лего»-наборы «Хогвартс» и R2D2, сделанное вручную одеяло, изображающее сцены из игры Legend of Zelda от Nintendo, куртка одного из членов съемочной группы сериала «Твин Пикс», сладости, товары для кошки, серьги и многое другое.
(Источник: Reddit, автор Szor)
Как отмечают СМИ, все эти подарки полностью соответствуют интересам девушки, активного автора Reddit. Для нее эта лотерея стала 95-й по счету.
«Я всегда думала, что было бы очень круто, если бы шанс выпал мне, но я никогда по-настоящему не надеялась, что это со мной произойдет» — рассказала Шелби.
(Источник: Reddit, автор Szor)
Оригинальный пост Шелби с полным списком подарков можно прочесть в ветке Reddit (на английском языке).
TechCrunch напоминает, что по данным Chronicle of Philanthropy, Билл Гейтс и его жена Мелинда пожертвовали около $4,78 миллиарда в 2018 году. Всего через свои фонды они сделали пожертвований на $45,5 миллиарда.
Также вместе с миллиардером Уорреном Баффеттом Гейтс запустил филантропическую кампанию The Giving Pledge в июне 2010 года.
Фото: Reddit, автор Szor
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