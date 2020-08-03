Российские миллиардеры с начала года потеряли свыше $23 млрд — рейтинг BBI

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на $23,1 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех потеряли Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина.

Богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года упало на $1,56 млрд — до $26,5 млрд, но он остается богатейшим из россиян в списке BBI.

Второе место в рейтинге занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал за январь-июль сократился на $5,34 млрд, до $19,2 млрд.

На третьем месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его состояние сократилось на $2,77 млрд, до $18,6 млрд. С пятого на четвертое место перешел Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его капитал вырос на $1,91 млрд и составил $18,6 млрд.

Пятую строчку по итогам июля занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его капитал снизился на $2,1 млрд и составил $17,8 млрд. При этом месяцем ранее он находился на шестом месте.

На шестую строчку с четвертой переместился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на $5,18 млрд и составило $17,1 млрд. На седьмом месте оказался Роман Абрамович (Evraz) — его состояние с начала года упало на $894 млн, до $15,5 млрд.

Восьмое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на $76,3 млн и составило $15,5 млрд.

Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в $14,4 млрд, которое за январь-июль уменьшилось на $403 млн. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в $14 млрд; с начала года оно выросло на $153 млн.

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