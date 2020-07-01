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Названы страны с самым большим числом миллиардеров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными в 2019 году — всего 2825 человек с $9,4 трлн. Об этом говорится в отчете компании Wealth-X, на который ссылается РБК.

Названы страны с самым большим числом миллиардеров

Их суммарное состояние выросло по сравнению с 2018 годом на 10,3%, а самих миллиардеров стало больше на 221 человека (или 8,5%).

Рейтинг стран по числу миллиардеров по состоянию на 2019 год по версии Wealth-X:

  1. США — 788 миллиардеров;
  2. Китай — 342 человека;
  3. Германия — 153 миллиардера;
  4. Россия — 114 человек;
  5. Швейцария и Великобритания — по 100 миллиардеров.

В список стран и территорий с самым большим числом долларовых миллиардеров также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. Всего в этих 15 странах проживают более трех четвертей всех миллиардеров.

Из городов большинство миллиардеров живут в Нью-Йорке — 113 человек. Следом за ним идут Гонконг и Сан-Франциско — в них находятся 96 и 77 миллиардеров соответственно. Москва по числу людей, которые обладают таким состоянием, находится на четвертом месте — 73 человека.

Фото: Unsplash

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