В США начали расследование против криптобиржи Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США начали расследование против одной из крупнейших криптовалютных бирж — Binance.

На данный момент обвинений в адрес Binance не выдвинуто, как остаётся неизвестной и причина расследования, сообщает Bloomberg.

Агентство добавляет, что расследование против криптобиржи ведут представители ведомств, специализирующихся на отмывании денег и налоговых преступлениях.

«Мы очень серьёзно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами, — отметила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг. — Мы много работали над надёжной программой, которая включает инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности».

Представители Минюста и Налоговой службы США отказались комментировать ситуацию.

Ранее официальные лица США выражали обеспокоенность тем фактом, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие сверхприбыль на криптоинвестициях, уклоняются от уплаты налогов.

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