В США начали расследование против криптобиржи Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США начали расследование против одной из крупнейших криптовалютных бирж — Binance.
На данный момент обвинений в адрес Binance не выдвинуто, как остаётся неизвестной и причина расследования, сообщает Bloomberg.
Агентство добавляет, что расследование против криптобиржи ведут представители ведомств, специализирующихся на отмывании денег и налоговых преступлениях.
«Мы очень серьёзно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами, — отметила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг. — Мы много работали над надёжной программой, которая включает инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности».
Представители Минюста и Налоговой службы США отказались комментировать ситуацию.
Ранее официальные лица США выражали обеспокоенность тем фактом, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие сверхприбыль на криптоинвестициях, уклоняются от уплаты налогов.
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Фото на обложке: tocak /
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