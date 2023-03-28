Власти США подали в суд на Binance: в чем обвиняют криптобиржу?

Комиссия по торговле фьючерсами США подала иск против крупнейшей криптобиржи Binance с целым рядом серьезных обвинений. До этого правительство страны уже несколько раз заявляло о планах ужесточить контроль за криптовалютами.

27 марта Комиссия по торговле фьючерсами США (CFTC) подала неожиданный иск против криптобиржи Binance, обвинив ее в манипулировании рынками, отказе сотрудничать с властями и поощрении незаконных действий. Представители компании уже отвергли эти и многие другие обвинения.

Также CTFC обвиняет Binance и сотрудников биржи в том, что они знали, что платформа участвовала в «незаконной деятельности», но ничего не предпринимали, приведя в пример случай 2019 года. Тода, по словам регулятора, начальник нормативно-правового отдела Binance получил информацию о сделках террористической организации ХАМАС, но закрыл на это глаза, так как суммы были незначительны.

По данным CFTC, Binance поощряет клиентов использовать VPN для доступа к платформе в странах, в которых биржа не получала лицензию. Более того, регулятор уверен, что у VIP-клиентов криптобиржи есть возможность получать уведомление о любых запросах правоохранительных органов в их отношении, что, в теории, может помогать нарушителям закона скрываться от преследования.

В качестве доказательств Комиссия по торговле фьючерсами приводит в том числе и личные переписки CEO Binance Чанпэна Чжао (CZ) — то, каким образом были добыты сообщения бизнесмена, не уточняется. Отмечается, что для общения с топ-менеджерами криптобиржи глава компании использует мессенджер Signal с включенной функцией мгновенного удаления писем.

Чанпэн Чжао уже опроверг заявления комиссии в официальном блоге Binance. По его словам, многие факты в иске были искажены, а пункт про отказ сотрудничать с властями США и вовсе придуман. CEO Binance утверждает, что криптобиржа уже более двух лет ведет активный диалог с CFTC для соблюдения законодательства. Более того, граждане США не имеют возможности регистрироваться на Binance, что контролируется обязательных прохождением процедуры KYC (проверки личности).

74-страничный иск CFTC содержит ряд интересных моментов, среди которых наибольшее обсуждение в сети вызвала классификация Биткоина, ETH, LTC, USDT и BUSD в качестве товаров, которыми, как считает регулятор, Binance торгует. Это прямо противоречит недавним заявлениям главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, утверждавшего, что все криптоактивы, кроме Биткоина, являются ценными бумагами. Как считают эксперты Cointelegraph, противосстояние двух отделов правительства США может иметь серьезные последствия для всей криптоиндустрии.

На данный момент все основные криптовалюты уже отреагировали на иск падением на несколько процентов.

Фото на обложке: Kanchanara / Unsplash