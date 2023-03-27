Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Binance откроет в Грузии региональный хаб

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о планах открыть региональный хаб в Грузии.

Binance откроет в Грузии региональный хаб

В качестве своих основных задач в стране компания указала привлечение новых талантов и внедрение криптовалюты в регионе. Сейчас в Грузии работает 25 сотрудников Binance. К концу года коллектив планируют увеличить еще на несколько десятков человек.

Открытие хаба — результат многомесячного сотрудничества с местными компаниями и организациями, отмечают в Binance.

В начале года платформа подписала соглашение о сотрудничестве с грузинским университетом Georgian Business and Technology University. В марте заключили еще четыре договора с Caucasus University, Kutaisi International University, Alte University и Georgian American University.

Кроме того, Binance подписала «меморандум о взаимопонимании» с Агентством инноваций и технологий Грузии.

Ранее биржа также заключила соглашение с грузинской платежной системой CityPay.io. Благодаря этому свыше 600 офлайн-точек в стране принимают криптоплатежи.

Фото на обложке: Novikov Aleksey / Shutterstock

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  2. 2 Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт
  3. 3 Рынок недвижимости Грузии: о чем стоит знать перед покупкой
  4. 4 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  5. 5 Видео: Зачем Грузии блокчейн?
MTS StartUp Hub
ищет стартапы для совместных проектов
Узнать подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

27 марта 2023

PowerUp

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

29 марта 2023

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ