Binance откроет в Грузии региональный хаб

В качестве своих основных задач в стране компания указала привлечение новых талантов и внедрение криптовалюты в регионе. Сейчас в Грузии работает 25 сотрудников Binance. К концу года коллектив планируют увеличить еще на несколько десятков человек.

Открытие хаба — результат многомесячного сотрудничества с местными компаниями и организациями, отмечают в Binance.

В начале года платформа подписала соглашение о сотрудничестве с грузинским университетом Georgian Business and Technology University. В марте заключили еще четыре договора с Caucasus University, Kutaisi International University, Alte University и Georgian American University.

Кроме того, Binance подписала «меморандум о взаимопонимании» с Агентством инноваций и технологий Грузии.

Ранее биржа также заключила соглашение с грузинской платежной системой CityPay.io. Благодаря этому свыше 600 офлайн-точек в стране принимают криптоплатежи.

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