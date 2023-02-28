В Грузии теперь можно платить криптовалютой в магазинах, отелях и кафе

Криптобиржа Binance заключила соглашение с грузинским платежным оператором CityPay.io — теперь более 600 офлайн-точек в стране принимает криптовалютные платежи.

В официальном Twitter-аккаунте криптобиржи Binance появился короткий анонс сотрудничества с грузинским сервисом CityPay.io. Как говорится в сообщении, благодаря совместной работе двух компаний более 600 терминалов по всей стране начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Уже сейчас известно, что среди участников программы значится американская сеть ресторанов быстрого питания Wendy's. Помимо этого, Binance обещает, что оплатить покупки и услуги при помощи криптовалюты можно будет также в «крупных сетях отелей, супермаркетах и ресторанах».

Ранее оплата криптовалютой при помощи приложения Binance уже запустилась во Франции. Тем не менее, там в программе участвует только две торговые точки: бутик Miss Opéra и бар Le Carlie.

Фото на обложке: Max Kukurudziak / Unsplash