Binance запускает оплату криптовалютой в магазинах и кафе Франции

Криптобиржа Binance совершила шаг в сторону массового принятия криптовалют, заключив партнерство с популярным европейским оператором терминалов бесконтактной оплаты Ingenico. В некоторых магазинах Парижа теперь можно оплачивать покупки через приложение Binance.

Начиная с 22 февраля, в магазинах и заведениях Франции начнут появляться совместимые с оплатой через приложение Binance терминалы. Первыми участие в проекте приняли бутик Miss Opéra и бар Le Carlie, расположенные в Париже, — об этом сообщает французская газета LesEchos.

Для того, чтобы начать принимать криптоплатежи через терминал Ingenico, продавец должен зарегистрироваться в приложении Binance и выбрать одну из предложенных валют. На данный момент доступна оплата в стейблкоинах USDT и BUSD. Для совершения транзакции необходимо сгенерировать QR-код, который покупатель будет сканировать через приложение Binance.

Ingenico Group производит более 7 миллионов POS-терминалов в год, что делает компанию одним из крупнейших поставщиков оборудования для приема платежей в мире. Сотрудничество Binance с Ingenico открывает широкие возможности для внедрения оплаты покупок криптовалютой и в других странах Европы.

Фото на обложке: Clay Banks / Unsplash