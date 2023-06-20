Пользователи Reddit обратили внимание на то, что, согласно документам, штаб-квартира Binance UK находится в крошечном здании в полутора часах езды от Лондона. Помимо крупнейшей криптобиржи, там зарегистрировано еще 2619 компании.

Binance UK была зарегистрирована в гараже вместе с 2 тыс. другими компаниями