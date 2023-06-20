Binance UK была зарегистрирована в гараже вместе с 2 тыс. другими компаниями

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что, согласно документам, штаб-квартира Binance UK находится в крошечном здании в полутора часах езды от Лондона. Помимо крупнейшей криптобиржи, там зарегистрировано еще 2619 компании.
19 июня стало известно, что британский регулятор еще в мае отозвал лицензию Binance на работу в стране. На фоне этого пользователь Reddit решил провести небольшое исследование, в ходе которого удалось вяснить, что штаб-квартира британского подразделения крупнейшей криптобиржи в мире находится в гараже в полутора часах езды от Лондона.
Согласно документам, Binance LTD зарегистрирована в городе Милденхолл графства Саффолк. На этот адрес ссылается также сервис OfficeServ, который помогает «зарегистрировать компанию в правдоподобном месте». Помимо Binance, OfficeServ помог разместить в том же гараже на окраине Милденхолла еще 2619 компаний разной величины.
С начала июня противостояние американских властей с крупнейшей криптобиржей Binance перешло в острую фазу. Это вызвало FUD (панику) на рынке и целую цепочку проблем для компании. Мы собрали все новости о криптобирже в отдельный материал.
Фото на обложке: Reddit
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