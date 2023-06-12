Пользователи Binance вывели с биржи $3.37 млрд за 7 дней

5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance. Это вызвало снижение курса фирменного токена компании, а также стремительный отток активов.

По данным аналитического сервиса DefiLlama, за последние 7 дней чистый отток активов c Binance составил $3,37 млрд. Аналитики связывают это с тем, что в начале июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу. Регулятор обвиняет Binance в нарушении правил обращения ценных бумаг.

CEO криптобиржи CZ поспешил успокоить пользователей, заявив, что данные об оттоке активов преувеличены. Более того, Чанпэн Чжао вспомнил последний день ноября 2022 года, когда за сутки пользователи вывели порядка $7 млрд в связи с падением FTX и резким снижением доверия к централизованным биржам.

Известно также, что иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Binance и Coinbase привел к снижению общей капитализации рынка криптовалют на 7%.

Фото на обложке: Vadim Artyukhin / Unsplash