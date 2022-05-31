Госбанки будут передавать биометрию клиентов в ЕБС

Государственные банки обяжут передавать биометрию клиентов в Единую биометрическую систему. Импорт данных в будущем затронет и частные банки. При этом пока неясно, как получать согласие на перенос информации от сдавших их исходно граждан.

В мае власти направили директиву в четыре банка: советы директоров должны принять решение о передаче данных в систему в течение 10 дней, узнал «Коммерсантъ».

Документ получили ВТБ, «Промсвязьбанк», Россельхозбанк (РХСБ) и крымский РНКБ. В РНКБ заверили, что он «не осуществляет сбор биометрических данных клиентов для собственных нужд, лишь является посредником при регистрации клиентов—физических лиц в ЕБС». В ВТБ сказали, что «технологически банк полностью готов обеспечить исполнение требований законодательства и регулятора в данной сфере».

РСХБ должен был обсудить вопрос на совете директоров 30 мая. В организации заявили, что «РСХБ подготовил необходимую внутреннюю инфраструктуру и готов передать государству несколько сотен тысяч образцов». Там добавили, что ожидают «уточненного порядка передачи данных от банков государству». В ПСБ не ответили на запрос газеты.

Собеседникам газеты на рынке пока непонятно, каким образом будет организована передача данных. Они считают, что импорт биометрии из собственных баз банков не соответствует строгим требованиям системы. Источник газеты в крупном банке назвал директиву «почти невыполнимой».

Летом прошлого года сообщалось о планах Сбербанка выйти из проекта развития ЕБС. Банк не устроили условия совместного предприятия, где он утратил лидирующую роль. Всего к участию приглашены девять финансовых организаций.

Единая биометрическая система создана в 2018 году, ее оператор — «Ростелеком». В компании говорят, что база «активно пополняется». Сбор данных в систему обеспечивают свыше двух сотен банков, по данным на сайте ЦБ, в ней сейчас 236,4 тыс. пользователей.

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