В России протестируют оплату по биометрии в ноябре 2023 года

Банк России, НСПК и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) в ноябре 2023 года планируют запустить тестовые оплаты по биометрии. Пилот покажут на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, сообщает «Коммерсантъ».

Решение будет основано на технологии системы быстрых платежей (СБП). Для онлайн-оплаты будет применяться «СБПэй», лицо покупателя будет сканировать камера его смартфона. В этом случае банкам не придется ничего менять, всю модернизацию для покупателя проведет НСПК, которая автоматически обновит приложение «СБПэй».

При оплате офлайн, по словам собеседника издания, рассматривается вариант со сканированием лица камерой, которую специально для этого поставят на кассы магазинов и интегрируют в интерфейс кассового узла. Чтобы получить возможность платежа по биометрии, пользователь должен разрешить это в личном кабинете на «Госуслугах». Такие терминалы уже есть на рынке, и их стоимость не превышает $100.

Главной проблемой во втором случае остается безопасность транзакции: так как оплата проходит с однофакторной аутентификацией, без дополнительного подтверждения платежа. Для снижения риска мошенничества планируется ввести лимит на оплату по биоэквайрингу по примеру платежей по карте без введения PIN-кода: до определенной суммы оплата будет идти по лицу, а сверх нее — как обычный платеж СБП, по QR-коду или бесконтактно с помощью «СБПэй».

В случае сканирования лица с помощью смартфона само приложение «СБПэй» выступает вторым фактором аутентификации, так как для входа в него надо ввести пароль или авторизоваться по лицу или отпечатку пальца.

Зимой 2022 года в Минцифры уточнили новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), которые ранее приняла Госдума. Банки обяжут информировать клиентов о пертедачи их биометрических данных. Гражданин при этом в течение 30 дней сможет потребовать прекратить обработку таких сведений.

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