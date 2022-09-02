Сеченовский университет запустил первый отраслевой акселератор для biomedtech-стартапов

Сеченовский университет начал прием заявок на участие в первом отраслевом акселераторе SechenovTech для biomedtech-проектов. Об этом RB.RU сообщил представитель учебного учреждения.
Принять участие в программе могут как инновационные стартапы на стадии идея/прототип (MVP), так и те, у кого есть результаты научно-исследовательской работы и они хотят найти найти способы ее коммерциализации.
Участвовать могут также студенты без проекта, те, кто хочет получить новые знания и опыт в сфере технологического предпринимательства.
Программа будет проходить с 15 сентября по 18 декабря: за это время участники пройдут 12 тематических модулей, от вводной информации про технологическое предпринимательство и методик генерации идей до юридического оформления компаний и подготовки инвестиционных презентаций.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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