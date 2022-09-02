Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сеченовский университет запустил первый отраслевой акселератор для biomedtech-стартапов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеченовский университет начал прием заявок на участие в первом отраслевом акселераторе SechenovTech для biomedtech-проектов. Об этом RB.RU сообщил представитель учебного учреждения.

Сеченовский университет запустил первый отраслевой акселератор для biomedtech-стартапов

Принять участие в программе могут как инновационные стартапы на стадии идея/прототип (MVP), так и те, у кого есть результаты научно-исследовательской работы и они хотят найти найти способы ее коммерциализации.

Участвовать могут также студенты без проекта, те, кто хочет получить новые знания и опыт в сфере технологического предпринимательства.

Программа будет проходить с 15 сентября по 18 декабря: за это время участники пройдут 12 тематических модулей, от вводной информации про технологическое предпринимательство и методик генерации идей до юридического оформления компаний и подготовки инвестиционных презентаций. 

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открыт прием заявок в акселератор «Носороги НТИ» для проектов из Пермского края
  2. 2 Идет прием заявок в программу ускоренного развития стартапов «Б8»
  3. 3 Открыт прием заявок в акселератор РЖД
  4. 4 Идет прием заявок на Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов HSE Fest 2022
  5. 5 Как предпринимателям из России попасть в Y Combinator в текущей обстановке
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2022

Logistics Champions

05 сентября 2022

CyberCamp 2022

05 сентября 2022

Акселератор В8

Все ВОЗМОЖНОСТИ