Стартапы привлекли более 50 млн рублей инвестиций: подведены итоги биомедицинского трека «Московского акселератора»

В столице подвели итоги трека BioMedTech «Московского акселератора». Согласованы 20 пилотных проектов, привлечено более 50 млн рублей инвестиций, заключены контракты на сумму свыше 12,5 млн рублей. Об этом Rusbase сообщил представитель акселератора.

Программа акселератора была направлена на развитие проектов в сферах фармацевтики, лабораторной диагностики, цифровой медицины, борьбы с эпидемиями, включая COVID-19.

Примеры пилотных проектов акселератора:

«Нейролайт» — комбинированная технология лечения опухолей головного мозга лазером и микрокапсулами с химиотерапевтическим агентом — запланирован пилот с концерном Bayer; Immunify — цифровая персонализированная платформа для продвижения услуг вакцинации — соглашение о запуске пилотного проекта с российской сетью медицинских лабораторий «Инвитро» и страховой компанией «ВСК-групп»; PGX2 — система поддержки принятия решений для оптимизации режима дозирования лекарственных средств — пилотный проект с «Инвитро»; «Биохран» — система долговременного хранения ДНК содержащих материалов — запускает пилотный проект с Южным научным центром Российской академии наук «ЮНЦ РАН»; «Автоматизированный помощник врача-терапевта» — платформа для поликлиник, способствующая раннему выявлению заболеваний, дающих 90% смертности — запланирован пилот с «Инвитро»; Polymorpharma — технология получения улучшенных форм известных лекарственных препаратов — запланирован пилот с компанией «ХимРар»; «Синапс» — облачная AI-платформа для медицинских проектов, связанных с долгосрочным лечением пациентов, — запустит пилот с компанией «ХимРар».

Также отмечается, что Polymorpharma получила финансирование в размере 5 млн рублей от «Сколково». Стартап «Карта врача», представивший платформу для обучения и обмена опытом врачей, привлек 10 млн рублей.

Платформа для обмена медицинскими данными и записи на прием к врачу Med.me выиграла грант от «Сколково» на 5 млн рублей. Стартап по управлению здоровьем Checkme привлек $375 тысяч от сингапурского фонда Altergate и нескольких инвесторов, включая Сергея Дашкова, Александра Каталова, Марию Аксенову.

В результате участия в акселераторе были заключены контракты на продажу:

системы дезинфекции HumanDisBox,

персонального телеметрического аппарата «Фетальный монитор»,

системы долговременного хранения ДНК содержащих материалов «Биохран»,

решения для контроля доступа по биометрии лица со встроенным датчиком измерения температуры O.Vision,

онлайн-платформы для цифровизации наблюдений и программ лабораторной диагностики Rosmed,

сервиса персонального чекап-консультанта Checkme.

Общая сумма договоров превышает 12,5 млн рублей.

«Вместе с наставниками участники настраивают бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от компаний-лидеров. Больше 50 млн рублей инвестиций и 12,5 млн рублей заказов — хороший стартовый результат», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Трек BioMedTech начался в июле и завершился в сентябре. На участие в нем было подано более 380 заявок. После экспертного отбора 30 команд пригласили пройти акселератор. Помимо интенсивного курса занятий, стартапы приняли участие в 300 консультациях и встречах с экспертами отрасли, а также провели более 50 презентационных сессий с потенциальными заказчиками и инвесторами.

Фото: metamorworks / Shutterstock