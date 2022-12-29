В России запретили принудительный сбор биометрических данных

В России законодательно запретили принудительный сбор биометрических данных. Подписанный президентом закон также запрещает дискриминацию в отношении тех, кто отказался сдавать свои биометрические данные.

Подписанный президентом федеральный закон об установлении порядка идентификации с использованием биометрии опубликован на портале правовой информации и вступил в силу сегодня, 29 декабря.

Документом предусматривается введение запрета на принудительный сбор биометрических данных. Также законом запрещается дискриминация в отношении тех граждан, которые отказались от сдачи биометрических данных.

Отозвать согласие на обработку своих биометрических данных можно через «Госуслуги», отказаться от сдачи таких данных можно подав заявление в МФЦ.

Принятый в третьем чтении законопроект о единой биометрической системе претерпел изменения. В частности, в документе прописали запрет передачи биометрических данных россиян в базы, находящиеся в других странах.

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