В России запретили принудительный сбор биометрических данных

В России законодательно запретили принудительный сбор биометрических данных. Подписанный президентом закон также запрещает дискриминацию в отношении тех, кто отказался сдавать свои биометрические данные.
Подписанный президентом федеральный закон об установлении порядка идентификации с использованием биометрии опубликован на портале правовой информации и вступил в силу сегодня, 29 декабря.
Документом предусматривается введение запрета на принудительный сбор биометрических данных. Также законом запрещается дискриминация в отношении тех граждан, которые отказались от сдачи биометрических данных.
Отозвать согласие на обработку своих биометрических данных можно через «Госуслуги», отказаться от сдачи таких данных можно подав заявление в МФЦ.
Принятый в третьем чтении законопроект о единой биометрической системе претерпел изменения. В частности, в документе прописали запрет передачи биометрических данных россиян в базы, находящиеся в других странах.
Фото на обложке: Dilok Klaisataporn /
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