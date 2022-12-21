Россиянам разрешат отказывать в передаче биометрических данных

Госдума приняла в третьем чтении проект закона о единой биометрической системе (ЕБС). Документ запрещает сбор биометрических данных без согласия и предусматривает ответственность за принуждение к предоставлению таких сведений.

Летом парламентарии утвердили положение, в соответствии с которым кредитные организации могут отправлять все данные в ЕБС без согласия клиентов. В ноябре был принят законопроект, в котором также прописана эта норма. Однако перспектива сбора таких данных граждан не встретила в одобрения. Банки, СПЧ и церковь раскритиковали инициативу парламентариев.

В частности, Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в думу обращение, в котором просил отменить пункт, предполагающий передачу в ЕБС таких данных, как слепки лица и голоса. Ранее перед рассмотрением проекта во втором чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о существенных изменениях его текста. Он также допустил введение уголовной ответственности за сбор и утечку биометрии.

В принятом в среду документе прописано, что государственные и коммерческие структуры не имеют права отказывать в предоставлении услуг, если гражданин не захотел передавать биометрические данные. Также введен запрет на хранение геномной информации.

Зафиксировать отказ от сдачи нужно в письменной форме в МФЦ и отменив предоставленное ранее согласие на обработку биометрии на портале «Госуслуги».

Кроме того, в документе прописан запрет передачи биометрических данных россиян в базы, находящиеся за пределами страны. Для вступления в силу закон должны одобрить Совфед и президент.

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