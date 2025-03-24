Продавцы на маркетплейсах получат отметку за авторизацию через «Госуслуги»
Продавцы на маркетплейсах и онлайн-сервисах получат специальную отметку, если пройдут верификацию через «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое есть у «Интерфакса». Идентификация при этом будет добровольной.
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Зачем это нужно? Инициатива предусмотрена поправками к законопроекту о противодействии кибермошенничеству, которые Госдума рассмотрит во втором чтении 25 марта. «Покупатели получат простой инструмент для оценки надежности продавца, что значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках», — сказано в сообщении.
В поправках также прописано право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета, добавили в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что эта технология также будет добровольной как для бизнеса, так и россиян.
- В январе Forbes со ссылкой на пакет антимошеннических поправок сообщил, что россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах, досках объявлений и сайтах по поиску работы через «Госуслуги». Документ внесли в Госдуму 15 февраля, первое чтение он прошел 18 марта.
- Против авторизации через «Госуслуги» выступали «Авито» и Wildberries. В «Авито» заявили, что это приведет к перетоку людей в соцсети и мессенджеры, где их персональные данные не будут защищены. В Wildberries считают, что инициатива навредит иностранным продавцам и приведет к дополнительным издержкам для бизнеса.
Фото на обложке: Freepik
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