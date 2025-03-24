Продавцы на маркетплейсах и онлайн-сервисах получат специальную отметку, если пройдут верификацию через «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое есть у «Интерфакса». Идентификация при этом будет добровольной.

Продавцы на маркетплейсах получат отметку за авторизацию через «Госуслуги»

https://rb.ru/news/marketplace-gosuslugi/

Новости