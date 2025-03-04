В метро Петербурга начали открытый тест оплаты проезда по биометрии
ВТБ и Петербургский метрополитен запустили открытый тест оплаты проезда по биометрии — раньше в эксперименте участвовала фокус-группа из сотрудников банка и метро, а теперь сервис доступен всем пассажирам. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе ВТБ.
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«4 марта в метро Санкт-Петербурга начался второй этап пилотного проекта по оплате проезда при помощи биометрии на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания", реализуемого совместно с ВТБ. Ранее сервис тестировала фокус-группа из сотрудников банка и петербургского метро. Теперь принять участие в проекте могут все пассажиры метрополитена», — рассказали в пресс-службе.
Механизм оплаты. Для участия в эксперименте нужно сдать биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС) через приложение «Госуслуги Биометрия», а затем зарегистрироваться на сайте сервиса и привязать банковскую карту любого российского банка. Для оплаты нужно подойти к отмеченному специальным знаком турникету и посмотреть в камеру, деньги спишутся автоматически согласно тарифам на оплату бесконтактными картами.
В ВТБ уточнили, что решение о масштабировании оплаты по биометрии на другие станции будет принято по итогам пилотного проекта.
- Оплата по биометрии уже действует в метро Москвы. Пассажирам нужно сдать биометрию в приложении «Метро Москвы — МЦД и МЦК», а затем привязать к нему банковскую карту. Оплата доступна на турникетах, отмеченных черными стикерами на полу.
- В середине февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщил, что столичные власти планируют закупить для метро, а также станций МЦК и МЦД 2 тыс. билетных автоматов с камерами для распознавания лиц. Общая сумма покупки составит более 4 млрд рублей.
Фото на обложке: Evgeniy Grishchenko / Getty Images
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