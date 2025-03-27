Стартап Bioniq с российскими корнями привлек €1 млн от футболиста «Манчестер Юнайтед»

По словам представителя Bioniq, Далот начал пользоваться сервисом в 2022 году и отметил его «реальную эффективность». Кроме того, спортсмен внес «значительный вклад» в улучшение формулы, регулярно предоставляя обратную связь и делаясь наблюдениями о влиянии продукта на организм профессионального спортсмена, указали в компании.

Там отметили, что решения Bioniq помогают спортсменам оптимизировать здоровье и повышать физическую работоспособность. Диону не первый футболист, который вложился в сервис. В октябре в Bioniq инвестировал португалец Криштиану Роналду. Это повысило оценку компании до €75,7 млн ($82 млн). Сумма инвестиций не раскрывалась.

Bioniq был основан в 2019 году в Лондоне бывшим топ-менеджером «Газпром медиа» Вадимом Федотовым и нейрохирургом Константином Карузиным, специализирующимся на клинических исследованиях фармакологических препаратов и технологий. Сейчас компания работает в Великобритании, ОАЭ, России, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Казахстане и США.

В России бизнесом управляет ООО «Байоник-Медси», основанное в 2020 году. «Медси» владела 25% компании с июля 2020 года, но продала долю Федору Викторову за 37 млн рублей в феврале 2025 года. По данным Rusprofile, выручка ООО «Байоник-Медси» в 2023 году достигла 148 млн рублей — против 129 млн рублей годом ранее. При этом убыток компании увеличился с 70 млн до 118 млн рублей.

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