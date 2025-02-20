«Медси» продала долю в убыточном сервисе Bioniq

Группа «Медси» продала 25% акций премиального чек-ап сервиса Bioniq, сообщают «Ведомости». В компании отметили обесценение инвестиций из-за убыточности сервиса. При этом участники рынка медицинских технологий говорят о растущем спросе на такие услуги.

По данным ЕГРЮЛ, владелец доли «Медси» в ООО «Байоник-Медси» сменился 10 февраля, сумма сделки составила 37 млн рублей. Новым владельцем стал Федор Викторов. С низ газете связаться не удалось, в «Медси» от комментариев отказались .

Bioniq по результатам анализов крови дает персональные рекомендации по питанию, приему витаминов и минералов. Сервис также может самостоятельно произвести в Швейцарии витаминные комплексы, рекомендованные клиентам. Максимальное по стоимости предложение (130 тыс. рублей) включает чек-ап, итоговую консультацию врача, рекомендацию витаминного комплекса и его годовой запас.

Отрицательный рост. В 2020 году «Медси» вложила в Bioniq 500 млн рублей в обмен на аванс на ту же сумму на оказание услуг клиентам сети клиник в течение семи лет. Из отчета «Медси» следует, что группа обнаружила признаки обесценения инвестиций, поскольку сервис «несет убытки и находится в стадии развития». Bioniq не была прибыльной с момента основания: за 2023 год компания увеличила убыток на 68%, до 118,2 млн рублей, пишут «Ведомости».

Витаминный бум. Участники рынка медицинских услуг отмечают рост спроса на анализы с персональным назначением витаминов. В 2024 году анализов на жирорастворимые витамины было проведено на 51% больше, чем в 2023 году, рост числа исследований на витамин D составил 97% год к году, рассказала директор по лабораторной медицине и производству компании «Лабквест» и «Q-клиника» Любовь Станкевич.

Основатель Reztom Алексей Ремез подтвердил эту тенденцию. «Тема достаточно горячая, спрос на персонализацию в медицине, на онлайн-консультации и well-being растет. Сегмент персонализированных витаминов растет на 10–15% в год», — отметил Ремез, добавив, что одними из причин убыточности Bioniq могли стать высокая конкуренция и «скепсис аудитории».

Фото на обложке: Maskot / Getty Images