В 2025 году резко выросли кибератаки на медучреждения и фармкомпании

В первом квартале 2025 года медицинские учреждения вошли в тройку самых атакуемых сфер в России, наряду с госучреждениями и промышленными компаниями. Об этом «Коммерсанту» сообщили эксперты Positive Technologies.

Количество атак на организации здравоохранения достигло почти 2,4 тыс., что на 24% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Основной пик активности злоумышленников пришелся на январь, когда было зафиксировано почти половина всех атак за квартал.

Фармацевтические компании стали главной мишенью хакеров, на них пришлось 40% атак. По словам Константина Ларина, руководителя направления «Киберразведка» компании «Бастион», в прошлом году количество атак на фармкомпании выросло на 30–35%. Руководитель центра Threat Intelligence компании RED Security Ильназ Гатауллин связывает это с тем, что хакеры смещают фокус на менее защищенные отрасли.

Около 20% атак на медучреждения носили критический характер. Анна Вяткина, аналитик Positive Technologies, отмечает, что атаки вымогателей могут привести к серьезным последствиям, включая перебои в поставках лекарств. Злоумышленники также активно крадут персональные данные пациентов и сотрудников, а также медицинскую информацию.

В первом квартале впервые за всю историю наблюдений компании из регионов России стали главной мишенью для DDoS-атак, опередив столичные организации. Доля атак на регионы составила 54%, в то время как на Москву пришлось лишь 46%.

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