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Регионы обогнали Москву по числу кибератак

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Впервые за всю историю наблюдений компании из регионов России стали главной мишенью для DDoS-атак, опередив столичные организации. Об этом свидетельствуют данные анализа RED Security (входит в группу МТС), с которыми ознакомился ТАСС.

Регионы обогнали Москву по числу кибератак
  1. Новости

Основные цифры. С января по март 2025 года сайты региональных компаний подверглись почти 15 тыс. DDoS-атак. Доля атак на регионы составила 54%, в то время как на Москву пришлось лишь 46%.

Динамика роста. В 2024 году число атак на региональные ресурсы стабильно увеличивалось в среднем на 70% каждый квартал. В первом квартале 2025 года рост ускорился до 77,7%, говорится в исследовании.

География атак. Сибирский федеральный округ лидирует по количеству инцидентов — 24,3% от общего числа. Северо-Западный федеральный округ занял второе место с 19,6%, Уральский — третье (14,8%). 90% всех атак пришлось на IT- и телеком-компании, промышленность и ТЭК.

Причины роста. Андрей Дугин, глава центра сервисов кибербезопасности RED Security, отмечает, что уровень защищенности регионального бизнеса пока отстает от московского. «Бизнесу в ближайшие годы придется пройти путь по реализации защиты от базовых киберугроз, который в основном уже прошел столичный бизнес», — подчеркнул он.

  • В марте произошла самая длительная DDoS-атака на инфраструктуру России. Она длилась 141 час 12 минут, максимальная мощность достигла 988,64 Гбит/с и 359,33 млн пакетов в секунду.

Фото на обложке: Max Acronym / Shutterstock / FOTODOM

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