Производитель сандалий Birkenstock решил провести IPO по верхней границе цены

Производитель сандалий Birkenstock планирует провести IPO по верхней границе ценового коридора — $49 за акцию. Компания может получить оценку в $10 млрд, узнал Reuters.
Торговлю акциями планируется начать в среду, 11 октября. Birkenstock привлечет в результате размещения $1,58 млрд, если оно пройдет по верхней границе.
Birkenstock станет четвертой крупной компанией, которая проведет IPO в США за последний месяц, ранее это сделали производитель чипов Arm Holdings, компания по доставке продуктов Instacart и разработчик платформы автоматизации маркетинга через почтовые и SMS-рассылки Klaviyo.
Фото на обложке: Hendrick Wu /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 2 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 3 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 4 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
- 5 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2023
10 октября 2023
12 октября 2023