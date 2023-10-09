Производитель сандалий Birkenstock решил провести IPO по верхней границе цены

Производитель сандалий Birkenstock планирует провести IPO по верхней границе ценового коридора — $49 за акцию. Компания может получить оценку в $10 млрд, узнал Reuters.

Торговлю акциями планируется начать в среду, 11 октября. Birkenstock привлечет в результате размещения $1,58 млрд, если оно пройдет по верхней границе.

Birkenstock станет четвертой крупной компанией, которая проведет IPO в США за последний месяц, ранее это сделали производитель чипов Arm Holdings, компания по доставке продуктов Instacart и разработчик платформы автоматизации маркетинга через почтовые и SMS-рассылки Klaviyo.

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