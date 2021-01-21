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Сайт Binance разблокирован: криптобиржа снова заработает в России

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Архангельский областной суд отменил решение о блокировке сайта криптобиржи Binance на территории России. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе юридической фирмы Digital Rights Center, которая представляла интересы Binance.

Сайт Binance разблокирован: криптобиржа снова заработает в России

Binance была основана в 2017 году. Сделки с использованием российской валюты стартовали в декабре 2019 года. По данным официальной группы Binance в России, сейчас у биржи свыше 10 млн клиентов из 180 стран.

Роскомнадзор еще в сентябре 2020 года направил уведомление о блокировке сайта вместе с обвинением в незаконном размещении информации о возможности приобретения биткоина.

«Возможности защитить свои права в суде первой инстанции у владельцев сайта не было, поскольку их не уведомили о начале судебного разбирательства по поводу блокировки сайта», — пояснил партнёр юридической фирмы Михаил Баутин.

С 1 января вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах» о легализации оборота криптовалют, поэтому после поданной апелляции, юристам удалось доказать незаконность решения о блокировке. 

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Теперь сайт криптобиржи официально исключен из Единого реестра запрещенных интернет-ресурсов и может снова работать в России.

Ранее Центробанк ограничил сумму покупки криптовалюты для физлиц и ИП, не являющихся квалифицированными инвесторами.

Фото: Primakov / Shutterstock

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