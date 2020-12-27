ЦБ ограничил сумму покупки криптовалюты физлицом до 600 тысяч рублей в год

Центробанк ограничил сумму покупки криптовалюты для физлиц и ИП, не являющихся квалифицированными инвесторами. Максимальный порог составляет 600 тысяч рублей в год. Об этом говорится в указании ЦБ, официально опубликованном на сайте регулятора.
«Физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы ... в течение 1 года через оператора обмена цифровых финансовых активов при условии, что сумма денежных средств, передаваемых в их оплату, или совокупная стоимость иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, не превышает 600 тысяч рублей», — сказано в документе.
При этом без привлечения профессиональных участников рынка физлица смогут инвестировать в криптовалюту, удостоверяющую денежные требования, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ.
Также отмечается, что только квалифицированные инвесторы могут приобретать криптовалюту, выпущенную за рубежом.
Ранее ЦБ РФ представил доклад, посвященный выпуску цифрового рубля.
Закон о криптовалюте был принят летом текущего года. Согласно документу, на территории России можно проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, но оплачивать виртуальной валютой товары и услуги нельзя. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Фото: Larina Marina / Shutterstock
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