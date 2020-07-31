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Владимир Путин подписал закон о криптовалютах

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Президент Владимир Путин подписал закон о криптовалютах. Согласно документу, на территории России можно проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, но оплачивать виртуальной валютой товары и услуги нельзя. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Владимир Путин подписал закон о криптовалютах

Документ дает определения «цифровым финансовым активам» (ЦФА) и «цифровой валюте». Под первыми понимают цифровые права. Они включают:

  • денежные требования,
  • возможность осуществлять права по эмиссионным ценным бумагам,
  • право участия в капитале непубличного АО,
  • право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

Цифровые финансовые активы можно купить и продать, обменять один вид на другой, передать в залог. Но вот рассчитаться ими нельзя, они не являются средством платежа. Осуществлять выпуск, куплю и продажу таких активов могут операторы информационных систем, которые занесены в реестр Центробанка.

Цифровая валюта определяется как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе. Они могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей и по ним отсутствуют обязанные лица. В отношении ЦФА всегда есть обязанное лицо.

Напомним, законопроект о криптовалютах был одобрен Госдумой в третьем чтении 22 июля, Советом Федерации — 24 июля.

Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock

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