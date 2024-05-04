Цифровые финансовые активы: виды, преимущества, особенности

Сегодня у отечественных инвесторов есть доступ к новому финансовому инструменту — цифровым финансовым активам. Это решение упрощает работу с ценными бумагами, делает ее более прозрачной и юридически защищенной. Директор по расследованиям компании «ШАРД» Григорий Осипов рассказал, что такое ЦФА, для чего они нужны и какие перспективы у этого инструмента.

Определение цифровых финансовых активов

ЦФА — это привычные инструменты для финансирования: акции, векселя, займы. Но в данном случае ценные бумаги облечены в цифровую форму. Такая процедура стала возможной благодаря развитию двух технологий:

Блокчейн — одна из разновидностей распределенного реестра, которая представляет данные в виде последовательности криптографически связанных блоков транзакций.

— одна из разновидностей распределенного реестра, которая представляет данные в виде последовательности криптографически связанных блоков транзакций. Смарт-контракт — цифровой договор, алгоритм, фиксирующий в блокчейне обязательства и права участников сделки.

Все операции, которые осуществляются на базе ЦФА, сохраняются в распределенном реестре. В свою очередь, смарт-контракты с элементами самоисполняемых алгоритмов определяют и контролируют условия использовании этих финансовых инструментов.

Выпускать ЦФА могут только юрлица, которые соответствуют предусмотренным законом требованиям. Физлица могут только вкладывать свои средства в активы, но с ограничениями — предельная сумма инвестиции составляет 600 000 рублей. Исключение из этого правила делают лишь на покупку золота и активов на облигации федерального займа.

ЦФА — не криптовалюта

Важно понимать, что ЦФА — это не криптовалюта. Обе этих сущности работают на основе блокчейн-технологии, однако криптовалюты не относятся к цифровым правам. Биткоин, эфир и прочие криптовалюты ничем не обеспечены, не предусматривают законодательной защиты и инвестиционных обязательств.

В чем же отличие ЦФА от криптовалют по характеристикам:

ЦФА гарантирует участникам сделки правовую защиту — в России для этого принят соответствующий закон 259-ФЗ.

Операции с активами базируются на собственной технологии блокчейн, а выпускают их собственные эмитенты. ЦФА публичны, есть возможность поэтапно отслеживать и контролировать их перемещение.

ЦФА находятся в системах, законодательно закрепленных за организациями в реестре операторов информационных систем под контролем ЦБ РФ.

Юридически ЦФА находятся в правовом поле цифровых прав. Поэтому инвесторы, которые используют такой инструмент, законодательно защищены, поскольку цифровые права включены в имущественные операции. А значит, подлежат судебной защите.

У владельца криптовалюты нет юридических прав и эмитента. За счет большей свободы обращения в случае с криптовалютами есть больший риск стать жертвой мошенников или попасть под бан со стороны финансовой организации при подозрительных транзакциях.

В чем ценность и функции ЦФА?

С точки зрения инструментария ЦФА отличаются специфическим порядком выпуска и регулирования. А с точки зрения финансового инструмента они аналогичны классическим инвестиционным решениям. При этом, в сравнении с ними у ЦФА есть следующие преимущества:

Отсутствие посредников (брокеров)

У вкладчика финсредств в ЦФА, или компании с правом выпуска есть возможность обратиться напрямую к оператору. Это сокращает и упрощает обращение с активами.

Упрощенный способ выпустить свой токен

Если инвестор получил статус квалифицированного, на него не распространяется лимит на сумму инвестиций в ЦФА. Для физлиц есть ограничения, которые регулируются Указанием Банка России №5635-У. Однако, в целом, процедура становится более простой, чем, например, проведение листинга акций на бирже.

Прозрачность и технологичность

Блокчейн и смарт-контракты отвечают за автоматизацию при совершении сделок. За счет этого управление ЦФА становится быстрыми и надежными.

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Какие бывают виды ЦФА

Цифровые финансовые активы можно использовать для инвестиций, либо совершать с их помощью платежный обмен. По действующему российскому законодательству, ЦФА обращаются в четырех правовых формах:

финансовые обязательства;

реализация прав по выпущенным ценным бумагам;

право участия в капитале непубличного АО;

право требования передачи эмиссионных ценных бумаг.

ЦФА в виде финансовых обязательств — наиболее распространенный способ обращения с такими активами. Например:

драгметаллами;

недвижимостью;

обязательствами по долгам.

Как законодательно регулируются ЦФА

Федеральный закон определил структуру, кто может быть участниками ЦФА в России:

Операторы информационных систем

Такие организации должны соответствовать определенным требованиям регулятора. Операторы включены в реестр ЦБ РФ — настоящее время таких организаций 13. К крупнейшим относятся Атомайз, Лайтхаус и Санкт-Петербургская биржа.

ОИС получили право предоставлять другим участникам рынка возможность публиковать свои цифровые финансовые активы на этих платформах.

Оператор обмена ЦФА

В роли такого оператора сегодня выступает только Московская биржа, которая может осуществлять обмены ЦФА между различными операторами информационных систем.

Цифровые финансовые активы постепенно становятся перспективным инвестиционный инструментом, который способен приносить прибыль. Так, согласно отчету Центрального Банка, за 2023 год, операторы выпустили 304 ЦФА на 65 миллиардов рублей. По прогнозам, в 2024 году денежный эквивалент цифровых финактивов увеличится вдвое.

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Особенности международных расчетов в ЦФА

11 марта 2024 года был принят 45-ФЗ, который разрешил применять ЦФА в международных расчетах. Однако для трансграничных переводов необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на российской площадке и платформе. Только тогда между ними возможен взаиморасчет.

Поэтому в настоящий момент возможность трансграничного использования находится под вопросом. Российской стороне для начала необходимо убедить иностранных партнеров стать участниками цифровых платформ, зарегистрироваться на территории РФ и выпустить ЦФА на какой-то вид деятельности в рамках российской правовой структуры.

Реальное положение ЦФА в российской экономике

Если сравнивать ЦФА и традиционные финансовые активы, можно выявить значительные отличия по форме и законодательному регулированию.

Криптовалюта децентрализована и во многом работает без единого эмитента. Тогда как ЦФА — это централизованный инструмент, у него есть эмитент и регулятор.

Относительно хранения ЦФА, можно сказать, что, это развивающийся рынок. Каждый оператор устанавливает свои правила, в соответствии с которыми он дает возможность размещать такие цифровые финансовые активы. Соответственно, свои правила устанавливает и эмитент.

Если вы приобретаете ЦФА, то его хранение, скорее всего, будет осуществляться на площадке владельца. Различные правовые формы активов уже определены, но пока ЦФА в российских реалиях — скорее, пилотный инструмент и, по большей части, теоретическая конструкция.

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