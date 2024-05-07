Revolut Николая Сторонского запустил собственную криптобиржу

Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut запускает собственную криптовалютную биржу, пишет Coindesk. Платформа получила название Revolut X, ее создание анонсировали еще в феврале 2024 года.
Площадка нацелена на профессиональных трейдеров и доступна всем розничным инвесторам. Как рассказал представитель компании изданию The Block, воспользоваться платформой можно в том числе с помощью учетной записи Revolut. Сделки с фиатной валютой и криптовалютами между Revolut X и Revolut можно совершать без комиссии.
На платформе представлены свыше 100 токенов. Мейкеры, которые делают заказы, не будут платить комиссию. Для тейкеров, размещающих заказы для немедленного исполнения, комиссия составит 0,09%.
В сентябре прошлого года финтех-компания прекратила оказывать услуги, связанные с криптовалютами, в США, сославшись на изменения нормативно-правовой базы, а также на нестабильность американского криптовалютного рынка.
В январе 2024 года компания огранничила покупку криптовалют для своих бизнес-клиентов на территории Великобритании. Причиной послужило требование Управления по финансовому надзору (FCA) к рекламе криптовалют. Возможность хранить и продавать активы у бизнес-клиентов осталась. А розничных клиентов ограничения не затронули вовсе.
- Revolut в 2015 году основали Николай Сторонский и Влад Яценко. Компания предлагает банковские услуги, услуги по управлению капиталом и инвестициями. Ранее компания была признана самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
- Осенью 2022 года Сторонский отказался от российского паспорта, став четвертым на тот момент миллиардером, вышедшим из гражданства РФ с начала СВО в отношении Украины.
Фото на обложке: Chinnapong /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 2 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 Визы для релокации в США и Великобританию. Как получить?
- 5 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024