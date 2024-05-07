Revolut Николая Сторонского запустил собственную криптобиржу

Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut запускает собственную криптовалютную биржу, пишет Coindesk. Платформа получила название Revolut X, ее создание анонсировали еще в феврале 2024 года.

Площадка нацелена на профессиональных трейдеров и доступна всем розничным инвесторам. Как рассказал представитель компании изданию The Block, воспользоваться платформой можно в том числе с помощью учетной записи Revolut. Сделки с фиатной валютой и криптовалютами между Revolut X и Revolut можно совершать без комиссии.

На платформе представлены свыше 100 токенов. Мейкеры, которые делают заказы, не будут платить комиссию. Для тейкеров, размещающих заказы для немедленного исполнения, комиссия составит 0,09%.

В сентябре прошлого года финтех-компания прекратила оказывать услуги, связанные с криптовалютами, в США, сославшись на изменения нормативно-правовой базы, а также на нестабильность американского криптовалютного рынка.

В январе 2024 года компания огранничила покупку криптовалют для своих бизнес-клиентов на территории Великобритании. Причиной послужило требование Управления по финансовому надзору (FCA) к рекламе криптовалют. Возможность хранить и продавать активы у бизнес-клиентов осталась. А розничных клиентов ограничения не затронули вовсе.

Revolut в 2015 году основали Николай Сторонский и Влад Яценко. Компания предлагает банковские услуги, услуги по управлению капиталом и инвестициями. Ранее компания была признана самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

Осенью 2022 года Сторонский отказался от российского паспорта, став четвертым на тот момент миллиардером, вышедшим из гражданства РФ с начала СВО в отношении Украины.

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