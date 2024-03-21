Халвинг биткоина: что это такое и когда произойдет

Совсем скоро в криптоиндустрии произойдет ключевое событие — близится дата халвинга биткоина. Прежде чем говорить о том, как это отразится на курсе биткоина, стоит разобраться в основах. Что такое халвинг и почему он привлекает столько внимания? Какие последствия это может иметь для майнеров и инвесторов? В новом материале разбираемся с этими вопросами и даем исчерпывающие ответы.

Содержание:

Что такое халвинг биткоина?

Халвинг представляет собой встроенный в биткоин механизм, который срабатывает приблизительно раз в четыре года. Его принцип заключается в снижении вознаграждения за майнинг новых блоков вдвое. Так как биткоин — самая популярная криптовалюта, к этому событию приковано все внимание индустрии. В прошлом халвинги так или иначе отражались на курсе BTC, серьезно меняя криптопространство.

Прошлые халвинги биткоина

Первый халвинг в истории криптовалюты был зафиксирован 28 ноября 2012 года. Тогда награда за добычу одного блока биткоина уменьшилась с 50 до 25 BTC. Считается, что после этого криптовалюта начала привлекать больше внимания со стороны СМИ и инвесторов.

Прошлые халвинги биткоина

9 июля 2016 года вознаграждение за майнинг биткоина уменьшилось с 25 до 12,5 BTC. Этот халвинг сопровождался ростом стоимости криптовалюты до рекордных значений. За 2016 год биткоину удалось вырасти в десять раз.

Наконец, последний на сегодня халвинг произошел 11 мая 2020 года. Выплата за блок вновь сократилась в два раза: с 12,5 до 6,25 BTC. В следующий за событием год криптовалюта стала по-настоящему массовой и достигла рекордных значений.

Для чего необходим халвинг?

Халвинг нужен, чтобы контролировать темпы добычи криптовалюты. Еще в 2009 году, когда биткоин только запустился, было известно, что всего можно намайнить только 21 миллион BTC. Механизм халвинга дает возможность управлять инфляцией и поддерживать стабильность экосистемы в долгосрочной перспективе. А когда последний блок биткоина будет добыт, что, вероятно, произойдет в 2140 году, майнинг прекратится.

Как работает халвинг в блоках Биткоина?

Халвинга интегрирован непосредственно в исходный код биткоина. В момент достижения определенного числа добытых блоков (каждые 210 тыс.) система автоматически срабатывает и изменяет размер вознаграждения. Механизм осуществляется одновременно во всех узлах сети, чтобы избежать разделения блокчейна на две ветви.

Влияние халвинга на цену биткоина

Здесь ключевую роль играет динамика спроса и предложения: по мере снижения скорости создания новых биткоинов они становятся все более дефицитными, что, в свою очередь, поднимает их стоимость. Каждый предыдущий халвинг биткоина сопровождался значительным ростом его цены, что является свидетельством сильного воздействия этого события на рынок криптовалюты.

Частично рост курса биткоина во время халвинга также обусловлен ажиотажем в криптосообществе. Инвесторы и компании стремятся приобрести BTC в преддверии этого значимого события, создавая дополнительный спрос на криптовалюту, что, в свою очередь, способствует повышению ее курса.

Что касается объективных показателей, по словам экспертов, предстоящий халвинг приведет к снижению годовой инфляции биткоина с 1,7% до 0,8%. Этот показатель делает BTC одной из наиболее перспективных криптовалют. Например, у Solana (SOL) текущий уровень инфляции составляет 1,5%, а у Dogecoin (DOGE) он и вовсе достигает 2-3%.

Хотя результаты прошлых халвингов не всегда дают четкий прогноз будущего, это событие безусловно оказывает серьезное воздействие на цену биткоина. Мы можем только надеяться на то, что это изменение будет благоприятным и приведет к дальнейшему укреплению позиций биткоина на рынке криптовалют.

Когда произойдет следующий халвинг?

По подсчетам экспертов, встроенный в биткоин механизм сработает уже 25 апреля 2024 года. Эту дату удалось получить математическим путем, учитывая такие показатели, как средняя скорость добычи и количество блоков. Известно даже точное время: халвинг 2024 года произойдет в 16:40 по МСК.

Что такое блок биткоина и какая награда сейчас?

Блок — это основная единица данных в блокчейне биткоина, которая содержит информацию о проведенных транзакциях. Также в него включаются хэш предыдущего блока, метка времени и другие метаданные.

Сейчас майнеры получают вознаграждение в размере 6,25 BTC за каждый успешно добытый блок. Однако после предстоящего халвинга эта сумма сократится вдвое, достигнув отметки в 3,125 BTC.

Курс биткоина после халвинга

Спрогнозировать курс биткоина после халвинга сложно, так как в прошлом влияние механизма на стоимость криптовалюты не было мгновенным. Все рекордные значения, описанные выше, достигались в течение 10-12 месяцев после халвинга. Тем не менее многие инвесторы ставят на рост курса криптовалюты в долгосрочной перспективе, основываясь на опыте прошлых лет.

Как халвинг биткоина повлияет на его майнинг?

Можно точно сказать, что сильнее всего халвинг отразится на майнерах. С 25 апреля 2024 года награда за добычу блока уменьшится вдвое, а вместе с ней снизятся и их доходы. Это событие может существенно повлиять на прибыльность майнинга, ведь никто не будет добывать биткоин в ущерб себе, если затраты на электроэнергию и оборудование не окупают себя.

Один из возможных выходов для майнеров в данном случае — поднять комиссии за обработку транзакций. Сейчас они взимают примерно 2,5%, и вполне возможно, что после апреля эта цифра вырастет в 1,5-2 раза.

Стоит ли покупать биткоин до халвинга?

Несмотря на то, что в прошлом биткоин всегда рос после халвинга, советовать криптовалюту к покупке прямо сейчас довольно сложно. Дело в том, что сегодня BTC уже находится на пике после открытия первых ETF-фондов, и вполне возможно, что после 25 апреля курс криптовалюты даже ненадолго упадет. Это серьезно отличается от прошлых случаев, когда перед халвингом курс биткоина оставался относительно низким.

Оптимальным вариантом в данном случае может стать покупка на локальных низах после халвинга, так как это уменьшает потенциальные риски. Также не стоит надеяться на быструю прибыль, ведь биткоин зачастую окупается именно как долгосрочная инвестиция.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Изображение на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.