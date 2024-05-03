Экономический кризис в Аргентине помог стартапу Worldcoin со сбором биометрии

В Аргентине экстремальная инфляция и безработица создали благодатную почву не только для проекта, но и целой сети посредников. Они предлагают родственникам и знакомым сдать биометрию и зарабатывают комиссии на денежных переводах.

Криптостартап Worldcoin строит экосистему, в которой личность пользователя будет подтверждаться по радужке. Первые пользователи, отсканировавшие глаза, получают $50 в криптовалюте WLD.

Ольга де Леон выглядела смущенной, выходя из ночного клуба на окраине Буэнос-Айреса во вторник днем. Она только что сдала биометрию радужной оболочки.

«Никто не сказал, что они будут делать с моим глазом. Но я сделала это из необходимости» — признается она.

Де Леон живет на государственную пенсию в $95, и ей очень нужны деньги. Поддавшись на уговоры своего племянника, она согласилась отсканировать радужку для Worldcoin, блокчейн-проекта Сэма Альтмана. За это она получила почти $50 в WLD, криптовалюте компании.

Де Леон — одна из примерно полумиллиона аргентинцев, которые передали свои биометрические данные Worldcoin. Люди, страдающие от инфляции в 288% и растущей безработицы, устремляются в центры верификации ради бонуса в криптовалюте, который предлагает компания.

В Аргентине законы о защите персональных данных еще недостаточно развиты, и здесь работает целая сеть посредников, зарабатывающих комиссию с каждой отсканированной радужки. Но Worldcoin набирает популярность, и эксперты начинают бить тревогу, предупреждая, как опасно разглашать биометрические данные. Две провинции страны уже призывают начать расследование в отношении компании.

«Учитывая, что это запретили в европейских странах, не стоит ли вмешаться и нам?» — рассуждает Хавьер Смальдоне, консультант по программному обеспечению и эксперт по цифровой безопасности.

В марте Испания, Франция и Португалия временно запретили работу Worldcoin В прошлом году компания получила требование свернуть деятельность в Кении и прекратила работу в Индии и Бразилии.

Но в рабочих кварталах Буэнос-Айреса развернулись десятки отделений Worldcoin — к ночным клубам, ремонтным мастерским, барам, театрам и железнодорожным станциям выстраиваются очереди желающих отсканировать свою радужку.

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В районе большого Буэнос-Айреса, где проживает почти 16 млн человек, 45% находятся за чертой бедности.

Менее чем за год в стране открылось около 60 центров. Экспансия Worldcoin в Аргентину была стремительной и пришлась на бурное время. С момента вступления в должность в декабре президент Хавьер Милей уволил десятки тысяч государственных служащих, отменил планы социального обеспечения и субсидии, а также закрыл государственные учреждения, призванные помогать бедным в стране.

«Мы наблюдаем ужасающий экономический кризис. В таких рецессивных экономиках, как наша, процветают явления вроде Worldcoin», — отмечает Игнасио Карбальо, руководитель направления альтернативных финансов в компании исследований рынка Americas Market Intelligence.

В январе компания объявила, что уже отсканировала радужки более 1% аргентинцев.

Криптовалюта, предлагаемая в обмен на сканирование радужной оболочки глаза, привела к появлению комиссионной схемы привлечения новых клиентов для регистрации.

Власти обратили на это внимание. В прошлом году Worldcoin приостановил свою деятельность в центрально-западной провинции Мендоса после того, как юрист подал жалобу на компанию за нарушение закона о конфиденциальности данных. В марте этого года провинция Буэнос-Айрес обвинила Worldcoin в том, что компания не смогла прокомментировать неправомерные положения в условиях договора.

Недавно Worldcoin объявила, что принимает меры безопасности, чтобы не допустить регистрации несовершеннолетних пользователей. Теперь молодые аргентинцы привлекают в проект родственников и друзей или знакомятся с незнакомцами в социальных сетях, предлагая им легкий заработок.

29-летний уборщик Брайан стоял рядом с центром Orb, ожидая пожилую пару, которую он убедил сдать биометрию в Worldcoin. Он рассказал, что зарабатывает, обналичивая токены WLD, которые начисляют новых клиентам — большинство из них мало что знают о криптовалютах. Затем он переводит им деньги в песо, используя Mercado Pago, самый популярный цифровой кошелек в Аргентине. Комиссия Брайана зависит от клиента. «С наркоманов я беру больше», — добавляет он.

На момент подготовки статьи Брайан зарабатывал около $114 в неделю. По его оценкам, есть «десятки» посредников, которые ищут тех, кто нуждается в «легких деньгах» в условиях экономических потрясений. В TikTok, Instagram* и Facebook* можно найти десятки пользователей, которые предлагают обменять WLD «по лучшему курсу».

В Аргентине работают почти 60 центров Worldcoin Orb, и многие из них расположены в рабочих кварталах Буэнос-Айреса. Пункты сканирования радужки расположены в самых разных местах, включая ночные клубы, бары, театры и железнодорожные вокзалы.

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Малена Сайто, писательница и преподаватель поэзии из Буэнос-Айреса, начала занимать деньги у родственников около четырех месяцев назад, после того, как ее доходы значительно упали.

«Я хотела вернуть долг, но не могла быстро найти деньги», — признается она. Когда друг рассказал ей о Worldcoin, она сразу же загрузила приложение и отправилась в ближайший пункт, расположенный в мастерской по ремонту мобильных. Оказавшись там, она поспешила принять все условия.

Лишь позже вечером она прочла их и сразу же пожалела.

«Это иностранная компания, и к ней не предъявить претензии, если что-то случится с данными, и в любом случае компенсация составит не более $100, — говорит Сайто. — Я из тех людей, которые, как правило, осознают, насколько это рискованно. Никогда в жизни я не думала, что сделаю что-то подобное».

В прошлом году центры Worldcoin были доступны в 25 странах. Сегодня они остались лишь в Аргентине, Чили, Германии, Японии, Сингапуре, Мексике, Южной Корее и США.

По словам Смальдоне, экономические проблемы Аргентины и отсутствие четкого законодательства о персональных данных создали благодатную почву для Worldcoin — и поставили под угрозу клиентов.

«Когда вы зарабатываете деньги, привлекая людей, вашим продуктом становятся люди, — говорит он. — Worldcoin забирает нечто гораздо более ценное, чем наличные деньги».

Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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