Количество владельцев криптоактивов в России достигло 34 млн человек на начало 2024 года — это 29% населения страны. К показателю 2022 году число имеющих криптоактивы россиян выросло почти 100%.
Число имеющих криптоактивы россиян к началу 2024 года достигло 34 млн человек, что составляет 29% взрослого населения страны. Об этом говорится в результатах исследования интегратора решений по кибербезопасности Angara Security.
По сравнению с 2022 годом количество граждан России, владеющих криптоактивами, выросло почти на 100%.
Драйвером роста стал рынок цифровых финансовых, оборот которого в декабре 2023 года составил 53 млрд рублей. Также на увеличение числа криптоинвесторов повлияло увеличение количества сервисов, принимающих оплату криптовалютой — год к году рост составил 15–20%.
Авторы исследования также отметили рост количества противоправных материалов о криптовалютах в Telegram. В 2023 году более 40% таких материалов были направлены на совершение мошеннических действий.
В России число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в пять раз за два года. Более половины этих разбирательств касаются судебных споров о банкротстве. Аналитики связали тенденцию с развитием криптоэкономики в стране.
Фото на обложке: Millenius /
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