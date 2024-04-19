Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Количество владельцев криптоактивов в России достигло 34 млн человек

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Количество владельцев криптоактивов в России достигло 34 млн человек на начало 2024 года — это 29% населения страны. К показателю 2022 году число имеющих криптоактивы россиян выросло почти 100%.

Количество владельцев криптоактивов в России достигло 34 млн человек

Число имеющих криптоактивы россиян к началу 2024 года достигло 34 млн человек, что составляет 29% взрослого населения страны. Об этом говорится в результатах исследования интегратора решений по кибербезопасности Angara Security.

По сравнению с 2022 годом количество граждан России, владеющих криптоактивами, выросло почти на 100%.

Драйвером роста стал рынок цифровых финансовых, оборот которого в декабре 2023 года составил 53 млрд рублей. Также на увеличение числа криптоинвесторов повлияло увеличение количества сервисов, принимающих оплату криптовалютой — год к году рост составил 15–20%.

Авторы исследования также отметили рост количества противоправных материалов о криптовалютах в Telegram. В 2023 году более 40% таких материалов были направлены на совершение мошеннических действий.

В России число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в пять раз за два года. Более половины этих разбирательств касаются судебных споров о банкротстве. Аналитики связали тенденцию с развитием криптоэкономики в стране.

Фото на обложке: Millenius / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
  2. 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
  3. 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
  4. 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
  5. 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Преакселератор MGIMO Ventures

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

22 апреля 2024

Бизнес-Старт

Все ВОЗМОЖНОСТИ