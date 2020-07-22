Госдума приняла законы, поддерживающие создание высоких технологий

Госдума в третьем чтении приняла законы о принципах господдержки инновационной деятельности и о налоговом маневре в IT-секторе. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Текст закона о системе господдержки инноваций размещен в электронной базе данных Госдумы. Он указывает на высокий риск инновационных проектов. Отмечается, что их реализация связана с неопределенностью. Это может повлечь в том числе потерю финансовых ресурсов.

Институты инновационного развития теперь будут осуществлять:

экспертизу проектов до начала их финансирования, в процессе и после завершения;

мониторинг и контроль инноваций, в том числе целевого расходования средств.

Инициатива разрешает осуществлять господдержку инноваций путем венчурного или прямого финансирования. При этом могут быть использованы бюджетные деньги.

Также закон вводит новый принцип оценки эффективности венчурного фонда — «по портфелю». Будет учитываться совокупность вложений во все проекты, а не в каждый в отдельности. Венчурный фонд будет признаваться успешным, если растет стоимость его портфеля. Данный принцип используется в мировой практике.

Вместе с тем, принят закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Согласно ему, с 2021 года для российских компаний в сфере IT и микроэлектроники до 3% будет снижен налог на прибыль. Также вводятся пониженные ставки страховых взносов в размере 7,6%. Одновременно уточняется применение нулевого НДС на продажу софта.

«Освобождение от налога будет исключительно для программ для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ. То есть таким образом происходит сужение тех операций, которые освобождаются от НДС», — пояснил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить программу развития IT-сектора и помощи стартапам.

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