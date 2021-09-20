Посещаемость российского фастфуда почти вернулась к допандемийному уровню

Российский фастфуд восстанавливается после кризиса быстрее, чем весь рынок общепита. В январе—июне трафик в заведениях быстрого питания поток посетителей оказался на 1% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

При этом из всех заведений общепита фастфуд выбирал 51% россиян, хотя два года назад этот показатель не превышал 46%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NPD Group.

В целом по индустрии поток сократился на 11% по сравнению с допандемийным уровнем. Рестораны полного обслуживания лишились 32% посетителей. Бары и пабы потеряли 31% клиентов, столовые — 26%, кафетерии и пекарни — 9%.

Больше всего пострадали заведения среднего ценового сегмента, посетители которых столкнулись с самым сильным падением доходов.

По словам основателя сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергея Миронова, те, кто раньше питался в недорогих ресторанах и кафе, теперь предпочитают делать это в заведениях фастфуда.

Эксперт рынка фуд-сервиса российского отделения NPD Group Марина Лапенкова отметила, что восстановление трафика у заведений фастфуда произошло за счет невысокого среднего чека на фоне снижения доходов населения. К тому же, этим заведениям проще сохранять низкие цены за счет технологии производства и использования замороженных продуктов и полуфабрикатов, добавил совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров.

Еще до кризиса фастфуд начал развивать доставку, когда ресторанам полного обслуживания во время пандемийных ограничений, приходилось закрываться полностью, сказал Миронов.

По его словам, после каждого снятия ограничений отрасли ресторанам приходилось начинать работу с нуля: договариваться с поставщиками и арендодателями, нанимать персонал.

«Работники ресторанов, столкнувшись с закрытиями заведений, стали опасаться вновь остаться без работы, поэтому мы наблюдаем переток рабочей силы в доставку и фастфуд, которые не прекращают работу при ограничениях из-за коронавируса», — рассказал ресторатор.

По данным Росстата, объем рынка общепита в первом полугодии 2021 года даже превысил показатели первой половины докризисного 2019 года — 853 млрд против 839 млрд рублей.

Россияне еще стараются сократить походы в заведения общепита, поэтому посещаемость не очень высокая, отметил Гончаров. К тому же, по словам исполнительного директора RestCon Андрей Петраков, часть населения все еще боится заразиться и старается не посещать общественные места. Поэтому фастфуд снова в выигрыше: здесь не нужно долго ждать заказ, а поесть можно и за пределами заведения.

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Фото: Sorbis / Shutterstock