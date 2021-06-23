В России разработали тест-систему для выявления антител к COVID у животных

Россельхознадзор создал тест-систему на антитела к COVID-19 у домашних, сельскохозяйственных и пушных животных. Тест позволяет выявить антитела, выработанные как после заболевания, так и после вакцинации.

В России разработали тест-систему для выявления антител к SARS-CoV-2 в сыворотках крови у животных. Ее создали в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», сообщил ТАСС.

Система работает на на основе технологии иммуноферментного анализа (ИФА). В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2, говорится в сообщении.

Если в исследуемой пробе крови будут антитела к коронавирусу, запускается цветная каскадная реакция. Изменения цвета в реакции фиксируются с помощью ИФА-ридеров, которые позволяют автоматизировать процесс исследования.

Сама система является мультивидовой, ее протестировали на биологическом материале кошек, собак, свиньях, хорьках, норках и лисах.

Тест позволяет выявлять антитела, выработанные как в результате заболевания коронавирусной инфекцией, так и после вакцинации от нее.

Сейчас такой анализ применяется в научно-исследовательских целях. В случае заинтересованности он будет доступен для юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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Фото: alenka2194/Depositphotos