Жизнь после локдауна: как кризис изменил российские компании

RB.RU и Mastercard® поговорили с российскими предпринимателями о том, как они смогли пережить кризис и через какие сложности прошли.

Локдаун и последовавший за ним экономический кризис серьезно сказались на бизнесе. Согласно данным мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова, только 20% респондентов в 2020 году не испытали снижения спроса, в то время как у 40% спрос уменьшился в полтора раза и более. Больше чем у половины компаний выручка за 2020 упала на 30% или сильнее, чуть меньше половины были вынуждены сократить фонд оплаты труда.

Представленные в материале компании и кейсы были выбраны редакцией RB.ru. Ни одна из представленных в тексте компаний не связана с Mastercard®

Из строителей — в интеграторы: кейс MATTURLAB

В конце 2019 Дмитрий Прокопьев и его компания занимались строительством энергетических объектов. Для того, чтобы упростить работу, компания автоматизировала часть рабочих процессов. Как рассказывает Дмитрий, с первыми проблемами бизнес столкнулся ещё до того, как в мире и России заговорили о пандемии.

«Первые знаки того, что мир дает трещину, мы почувствовали в декабре 2019 года — часть комплектующих начала приезжать с большой задержкой. Это очень сильно двигало наши сроки вправо. И чем дальше — тем правее», — рассказывает предприниматель. — Январь-февраль 2020 года — это вообще полный провал для тех, кто покупал что-либо в долларах и евро. Строительный бизнес одним из первых почувствовал приближение чего-то страшного. Мало того, что насосы (немецкие) ехали долго, прайсы в сторону увеличения все дистрибьюторы в России стали менять еще до официальной смены курса ЦБ РФ. Сметы вылетали из бюджета, прибыль вся съедалась дельтой».

Компании пришлось столкнуться с тем, что в договорах не предусматривалось изменение цены при изменении курса — и это сильно ударило по бизнесу, признаётся Прокопьев: «Вина моя, как собственника бизнеса».

После введения самоизоляции столкнулись с тем, что часть строительных объектов была закрыта, и сотрудники не могли закончить работу. Но полностью компания не закрылась и продолжила функционировать — этому способствовало облачное ПО.

«Мы разошлись по домам, открыли компьютеры, зашли в свои учетные записи и продолжали работать. Обсудили новые планы, дальнейшие шаги. Поставили ответственным задачи и удаленно контролировали их выполнение», — рассказывает Дмитрий.

Несмотря на это, от прежней сферы деятельности пришлось отказаться — все проекты были закрыты, но с нулевой маржей. Дмитрий исполнил все обязательства перед сотрудниками: одним дал время на поиск новой работы, другим помог устроиться к знакомым. «К счастью, команда меня поняла, за что им большое спасибо», — отмечает предприниматель.

Вместе с этим удалось найти новый вектор для развития: у Дмитрия уже был опыт в цифровой трансформации и автоматизации процессов. И этот опыт лёг в основу нового бизнеса — интегратора digital-решений MATTURLAB. Компания занимается внедрением инструментов автоматизации бизнес-процессов и решений для повышения эффективности.

«Мы заключили с разработчиками ПО партнерские договоры, прошли обучение по продуктам и стали внедрять все то, что когда-то делали в своей предыдущей компании: не хотелось терять уже приобретённый опыт. То, чем мы занимаемся сегодня профессионально, мы занимались раньше для себя.

Пандемия показала: если ты и твоя компания не меняетесь, не учитесь трансформироваться, быть гибкими и быстро принимать решения (пусть о закрытии дела), то быть беде. Моя история — пример того, как можно открыть что-то новое и актуальное, но на опыте того, что уже было проделано.

Фото: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock

Как перестроить бизнес и уехать в Москву — кейс INPRO.digital

Агентство INPRO.digital помогает реализовывать бизнес-задачи с помощью технических решений. К началу пандемии у компании был офис в Волгограде и более 30 сотрудников в штате.

«Незадолго до пандемии я принял решение сфокусироваться только на работе с крупными клиентами. В момент локдауна они приостановили все свои проекты, и мы начали очень быстро терять деньги, — рассказывает CEO компании Виталий Арбузов. — Нам пришлось сначала перевести всех на удаленку и отказаться от офиса, а потом уволить половину сотрудников».

Было решено пересмотреть позиционирование компании и переехать в Москву, где собралась команда из PR-специалистов, финансового департамента, отдела продаж и руководства. Ключевые технические специалисты — разработчики, проектный менеджер и арт-директор — остались в Волгограде.

«Все вместе мы пришли к выводу, что клиентам в условиях кризиса нужен более комплексный подход в веб-разработке — не просто техническая поддержка, а реализация сложных интегрированных решений с учетом бизнес-целей заказчика», — рассказывает Виталий Арбузов.

«Во время пандемии я понял, что все увидели спасение в цифровизации, но до конца не разобрались, что же это такое», — продолжает предприниматель. «Я считаю, что это абсолютно нормально, когда клиент приходит и говорит, что не понимает до конца, чего он хочет с точки зрения веб-разработки. Мы начинаем с глубинного интервью с заказчиком, где всегда присутствует бизнес-аналитик. Так мы узнаем о бизнес-целях клиента, а дальше — вместе принимаем решения».

Виталий Арбузов отмечает, что его компания не только пережила кризис, но и стала сильнее.

«Мы стали компанией, которая говорит с бизнесом на одном языке, при этом реализовывая сложные технологические решения на высоком уровне. Сейчас мы снова работаем с теми клиентами, которые приостановили работу в период пандемии, а часть наших сотрудников из Волгограда продолжает сотрудничать с нами как подрядчики».

Фото: sirtravelalot / Shutterstock

Не только питание — кейс «Виво Маркет»

Волгоградский комбинат «Виво Маркет» — поставщик социального питания в школы, детские сады, интернаты и колледжи. Во время пандемии почти все эти учреждения перешли на дистанционное обучение.

«Для нас, можно сказать, рухнуло все, доходов нет», — рассказывает учредитель комбината Арина Шейгеревич. Несмотря на локдаун, она не могла оставить сотрудников без зарплаты, но решить этот вопрос было нелегко.

«Как практически у любого бизнеса, у нас были на тот момент кредитные обязательства перед банками, которые надо было исполнять. Так называемой "подушки безопасности" у нас не было, все деньги вкладывались в бизнес. И что делать?», — рассказывает Шейгеревич.

Ситуацию усугубило то, что «Виво Маркет» не подходил под статус предприятия общественного питания и не мог претендовать на финансовую поддержку от государства.

«Начался период трудных разговоров с сотрудниками. Мы говорили о том, что пытаемся решить вопрос по зарплатам, договорились, что сначала выплатим часть денег, а затем, заручившись поддержкой государства и банка, сможем компенсировать оставшееся», — вспоминает предприниматель.

Нужно было искать выход из сложившейся ситуации, и он появился. «Мы предложили поставлять в школы сухие пайки, раз кормить детей не можем. Принятое решение было важным для нашего комбината — и здесь надо отметить и помощь со стороны администрации, которая поддержала идею и предоставила финансирование сухого пайка для льготной категории детей. Так мы решили проблему с зарплатами сотрудников, у которых появилась работа, и смогли помочь малообеспеченным и многодетным семьям. Было много благодарностей от родителей за такую помощь, для нас это было очень важно».

Примерно через год после начала пандемии «Виво маркет» стал получать частичную дотацию для продолжения работы. Но компания не стала расслабляться и поняла, что нужны изменения.

«Во-первых, по некоторым позициям мы перешли на работу в онлайн. Мы поняли также, что нам надо больше процессов роботизировать, поменять старое оборудование на новое и так далее», — рассказывает Шейгеревич. «Кстати, именно в этот период у нас возникла идея проекта “Школьное кафе”, его мы сейчас сильно продвигаем. Это меню для столовых, направленные на формирование правильных пищевых привычек у детей. Мы хотим, чтобы дети научились питаться не просто правильно, но и с удовольствием».

Но этот проект не стал единственным: «Сейчас мы работаем над еще одним проектом, связанным с дополнительным образованием в школе: хотим помогать развивать эмоциональный интеллект и связанные с ним навыки, которые позволят жить в мире неопределенностей с минимальным стрессом и вдумчиво».

Как во время пандемии, так и после нее многим компаниям пришлось сократить расходы. Но даже во время локдауна есть вещи, от которых нельзя отказаться — но на них можно сэкономить. Mastercard Бизнес-Бонус — это специальная программа для владельцев бизнес-карты Mastercard. Она позволяет накапливать бонусы и с их помощью получать скидки на важные услуги: с помощью Mastercard Бизнес-Бонус можно получить скидки на аутсорс бухгалтерии, топливо, рекламу, сервисы для бизнеса, образовательные курсы для сотрудников и так далее. Узнать подробнее о программе можно по ссылке.