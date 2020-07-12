Правительство подготовило программу развития IT-отрасли

Кабмин подготовил программу развития IT-отрасли. Она включает в себя особый налоговый режим и помощь стартапам. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии премьер-министр Михаил Мишустин назвал основные направления новой программы:

особый налоговый режим;

стимулирование спроса;

поддержка внедрения инноваций;

помощь стартапам;

развитие государственно-частного партнёрства;

расширение кадровой базы IT-отрасли.

Также Мишустин отметил проводимый сейчас налоговый маневр в данной сфере. Он сообщил, что все льготы будут распространены на дизайн-центры в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники.

По словам главы кабмина, это позволит снизить издержки и повысить конкурентоспособность компаний на глобальном рынке. Также он выразил надежду, что проводимые мероприятия повысят привлекательность России для зарубежных IT-компаний.

«Льготы будут предоставлены российским компаниям, 90% доходов которых поступают от реализации программного обеспечения и услуг по его разработке и поддержке, а также, конечно, облачных сервисов», — добавил глава правительства.

Кроме того, компаниям-лидерам в сфере IT будут предоставлять гранты. В этом году из-за эпидемии коронавируса ими покроют 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов. В последующие годы сумма гранта будет ограничена 250 тысячами рублей в год, но не более 50% расходов компаний. Глава кабмина отметил, что отбор претендентов на гранты начнется в августе.

Также выделение грантов предусмотрено для стартапов по разработке прототипов новых продуктов и их выводу на рынок.

«Будут реализованы различные программы акселерации и поддержки технологических компаний, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта, в области больших данных, интернета вещей, блокчейна», — отметил Мишустин.

Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год.

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