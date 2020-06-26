Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян, получающих высокие зарплаты

Владимир Путин предложил поднять ставку НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Полученные дополнительно средства будут направлены на лечение детей и закупку медтехники. Об этом президент заявил в телевизионном обращении к жителям страны.

Предложение президента включает изменение ставки с 13% до 15% для той части доходов, которая превышает 5 млн рублей в год. Ставка будет повышена с 1 января 2021 года. По словам Путина, это позволит дополнительно получить около 60 млрд рублей в год.

«Эти средства предлагаю целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями — на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций», — отметил глава государства.

Также в ходе своего обращения Владимир Путин предложил осуществить налоговый маневр в IT-секторе. Страховые взносы будут снижены с 14% до 7,6%. Ставку налога на прибыль уменьшат с 20% до 3%.

Еще одним предложением президента стало дополнительное выделение 100 млрд рублей на программу льготного кредитования бизнеса под 2%.

Наконец, Путин заявил о том, что режим самозанятости будет распространен на всю страну. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет.

После обращения акции российских ИТ-компаний стали быстро расти. Акции «Яндекса» выросли на 2,54%, глобальные депозитарные расписки Qiwi растут на 1,69%, бумаги Mail.Ru на Лондонской бирже — на 9,61%.

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