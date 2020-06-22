«Ведомости» узнали, что для российских IT-компаний предложено снизить страховые взносы и налог на прибыль

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии.

Будущий налоговый маневр в IT-отрасли предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Во сколько бюджету обойдется итоговый варианта маневра, чиновники не говорят, но один из них уточняет, что компенсация для бюджета уже найдена.

Реформа должна стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке, объяснили собеседники газеты.

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

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