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Биржа Nasdaq предупредила Qiwi о делистинге акций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Биржа Nasdaq предупредила Qiwi о делистинге акций. Группа компаний рассматривает вариант подачи апелляции на это решение. Торги ценными бумагами Qiwi на Nasdaq были приостановлены еще в феврале 2022 года.

Биржа Nasdaq предупредила Qiwi о делистинге акций
  1. Новости

Американская фондовая биржа Nasdaq предупредила группу компаний Qiwi о делистинге акций. Об этом сообщила пресс-служба Qiwi.

Nasdaq объяснила свое решение одним из пунктов договора, который дает бирже право провести делистинг ценных бумаг даже в том случае, когда они удовлетворяют всем необходимым условиям и критериям.

На данный момент Qiwi рассматривает возможность подачи апелляции на решение Nasdaq. Компания также оценивает влияние делистинга с Nasdaq на листинг на Московской бирже.

Торги акциями Qiwi на бирже Nasdaq не проводятся с февраля 2022 года.

В июне «Т-Банк» (ранее «Тинькофф») объявил о выкупе 51% в компаниях группы Rowi у холдинга «Киви»: ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии».

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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