Биржа Nasdaq предупредила Qiwi о делистинге акций. Группа компаний рассматривает вариант подачи апелляции на это решение. Торги ценными бумагами Qiwi на Nasdaq были приостановлены еще в феврале 2022 года.
- Новости
Американская фондовая биржа Nasdaq предупредила группу компаний Qiwi о делистинге акций. Об этом сообщила пресс-служба Qiwi.
Nasdaq объяснила свое решение одним из пунктов договора, который дает бирже право провести делистинг ценных бумаг даже в том случае, когда они удовлетворяют всем необходимым условиям и критериям.
На данный момент Qiwi рассматривает возможность подачи апелляции на решение Nasdaq. Компания также оценивает влияние делистинга с Nasdaq на листинг на Московской бирже.
Торги акциями Qiwi на бирже Nasdaq не проводятся с февраля 2022 года.
В июне «Т-Банк» (ранее «Тинькофф») объявил о выкупе 51% в компаниях группы Rowi у холдинга «Киви»: ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии».
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От терминалов к таксистам и электронной коммерции: опыт QIWI в региональном B2B-бизнесе
- 2 Закон о финансовом маркетплейсе и снятие наличных с виртуальных карт: финтех-дайджест
- 3 QIWI Universe 2019: рассказываем про пилотные проекты
- 4 Совместный пилот QIWI Терминалов и D&D Games
- 5 Совместный пилот QIWI Кассы и команды «Сарафан: поиск мастеров»
ВОЗМОЖНОСТИ
01 июля 2024
03 июля 2024