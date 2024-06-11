«Т-Банк» выкупит часть группы Qiwi

Группа «Т-Банк» (ранее «Тинькофф») выкупит 51% в компаниях группы Rowi у холдинга «Киви». Речь идет об ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе банка.
Стороны подписали соответствующее соглашение, сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Сумма и другие детали сделки не раскрываются.
- Rowi появилась в 2019 году. Платформа одна из лучших факторинговых компаний по приросту активной клиентской базы, по данным Ассоциации факторинговых компаний России за первый квартал 2024 года.
Платформа Rowi станет частью экосистемы «Т-Банка», на ее базе запустят факторинг для малого и среднего бизнеса. Компании-поставщики смогут сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам.
Команда Rowi, включая сооснователей Виктора Вернова и Евгения Родионова, сохранит автономность в принятии решений и продолжит развивать бизнес компании.
- ЦБ лишил «Киви Банк» лицензии 21 февраля, а 10 апреля была введена принудительная ликвидация в банке по иску ЦБ, ликвидатором выступает «Агентство по страхованию вкладов».
Фото на обложке: MacroEcon /
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