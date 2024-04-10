Арбитражный суд постановил принудительно ликвидировать «Киви Банк». Исковое заявление об этом в марте подал Банк России. Процедура принудительной ликвидации в данном случае принимается к организации, у которой отозвали лицензию, но не имеющей признаков банкротства, пояснили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Арбитражный суд Москвы принял решение о запуске принудительной ликвидации «Киви Банка». Ликвидатором назначили АСВ, говорится в сообщении агентства.

Решение о принудительной ликвидации принимается в случае, когда у кредитной организации отозвана лицензия, но она не имеет признаков банкротства, рассказали в АСВ.

«Киви Банк» ликвидируют по исковому заявлению Банка России, которое он подал 17 марта. Тогда суть иска не раскрывалась.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Киви Банка» 21 февраля. В отношении организации ввели процедуру временного управления со стороны АСВ. Ранее в агентстве сообщили о возмещении вкладчикам «Киви Банка» 75% объема страховой ответственности, оценка которого составила 4,3 млрд рублей.

10 апреля группа Qiwi заявила о продолжении работы несмотря на отзыв лицензии у «Киви Банка», который был ядром ее бизнеса.

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