Банк России подал в суд на «Киви Банк»

Центробанк РФ подал иск к «Киви Банку», подробности дела пока не раскрываются. Месяц назад ЦБ отозвал лицензию о финансовой организации.

Как следует из картотеки судебных дел, Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы 14 марта. В роли истца выступает главное управление ЦБ по Центральному федеральному округу.

В начале марта сам «Киви Банк» также обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к своим бывшим собственникам — АО «Киви», Qiwi Plc. и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

В январе 2024 года международная компания Qiwi Plc. завершила продажу Fusion Factor Fintech Limited своих российских активов — АО «Киви», куда входят «Киви Банк», «Qiwi Кошелек», Qiwi Business и другие проекты.

Месяц спустя Центробанк РФ отозвал у «Киви Банка» лицензию на осуществление банковских операций за нарушение федеральных законов и несоблюдение требований регулятора. Это стало первым случаем отзыва банковской лицензии с августа 2022 года.

На этой неделе Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам «Киви Банка» 75% всей страховой ответственности — 3,26 млрд рублей.

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